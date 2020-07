GT Italiano: Francesca Linossi inizia con una vittoria al Mugello

In questo fine settimana é iniziata ufficialmente la stagione 2020 sul tracciato del Mugello. L’occasione é stata la prima del Campionato Italiano Gran Turismo serie Endurance, che Francesca Linossi ha vinto subito.

A inizio anno era in programma la partecipazione alla serie Sprint che partirá al Marco Simoncelli di Misano Adriatico il 31 Luglio, la tappa toscana é sta l’occasione per tornare in pista e fare chilometri.

Insieme a Francesca, sono saliti sulla Mercedes AMG GT3 del Team AKM Motorsport, Stefano Colombo e Lorenzo Ferrari. Da questa stagione, tutte le vetture del Campionato sono state fornite delle nuove coperture posteriori e questo weekend é stata l’occasione per testarle sul “campo”.

Il meteo ha compromesso la prima ore di libere, la forte pioggia che si é abbattuta sul tracciato toscano ha fatto desistere l’equipaggio da prendere rischi inutili. Seconda sessione con qualche problema, solo quattro giri per Francesca a causa dell’esposizione della bandiera rossa, solo quattro giri cronometrato.

Bene libere tre, dove la driver bresciana é riuscita a migliorare le proprie prestazioni. Qualifica saltata a causa di un problema nella sessione di Ferrari e partenza dall’ultima posizione.

Allo start della gara, Francesca é partita bene e ha recuperato posizioni, nella fase centrale dello stint é rimasta bloccata dietro a un avversario. Nella parte finale, quando la gomma ha iniziato a usurarsi ha fatto un pó fatica ad adattarsi alle nuove condizioni. Il problema é dovuto alla mancanza di chilometraggio, quest’anno per lei c’é stato solo il test di Misano.

La gara comunque é andata bene, con la conquista della vittoria nella categoria PRO-AM. Adesso rimane l’attesa per la gara di Misano, primo appuntamento della serie Sprint.

"Tutto sommato é andata bene, nonostante alcune problematiche, siamo riusciti a portare a casa la vittoria in PRO-AM - ha detto la Linossi - Mi manca soprattutto stare in macchina. In questa stagione vorrei ripetere le ottime prestazione dello scorso anno, arrivo a Misano con i chilometri del test quindi ho e soprattutto abbiamo giá dei riferimenti".