GT Italiano | Ecco la nuova livrea della Lamborghini di Imperiale

Il disegno che veste le carrozzerie delle Lamborghini Huracàn GT3 Evo rompe completamente gli schemi degli scorsi anni e presenta una nuova veste grafica che andrà a rivestire tutta la brand identity di Imperiale Racing nel corso della stagione che sta per partire.

Il concept esprime dinamicità e prestazione: una linea a freccia che combina grigio, verde e un nuovo tocco di azzurro divide la grafica tra fronte e retro vettura.

Nella parte anteriore debutta un iedito grigio chiaro che ben si sposa con l’aggressivo nero perlato del posteriore capace di esaltare le linee e gli spigoli dell’aerodinamica.

La vettura debutterà in pista giovedì 24 a Misano, per una prima sessione di test che vedrà alternarsi in abitacolo Sascha Tempesta e Simone Iacone, equipaggio già confermato per la serie Sprint dove porterà in gara il numero #11.

Lamborghini Huracan GT3 EVO, Imperiale Racing Photo by: Imperiale Racing

Reduci da una stagione 2021 molto positiva proprio nella serie GT italiana con le vetture di Sant’Agata Bolognese, saranno al debutto con Imperiale Racing anche se Iacone corse con il team di Mirandola nel 2011 ottenendo un podio ed una vittoria in GT Cup.

Sascha Tempesta, classe 1984, ha ripreso l’avventura come pilota lo scorso anno. Nella sua carriera ha iniziato con molta esperienza a livello test al volante di Formula Renault per passare poi al Campionato Italiano Turismo Endurance su Seat Leon prima di salire al volante della Lamborghini Gallardo Cup nel Campionato Italiano Gran Turismo GT Cup 2014 chiuso al secondo posto.

Nella carriera di Iacone, classe 1984, spiccano invece la vittoria nell’Alfa 147 Cup Italy 2003, il titolo nell’European Alfa Challenge 2004, il successo nel Trofeo Castrol SEAT Leon Supercopa 2010 e quello nella Clio Cup Italia 2015.

Completano il palmares i secondi posti ottenuti proprio nel Campionato Italiano Gran Turismo GT Cup 2014 e, nello stesso anno, nella Renault Clio Cup Italia.

Lamborghini Huracan GT3 EVO, Imperiale Racing Photo by: Imperiale Racing

“L’inizio di una nuova avventura è sempre una grande iniezione di fiducia - ha detto il team manager Luca Del Grosso - Come ho detto lo scorso anno al termine della stagione il nostro obiettivo resta il successo. Siamo molto fieri di questa nuova livrea, accattivante, aggressiva che rispecchia completamente la nostra determinazione alla vigilia di questa sfida".

"Questa prima sessione di test a Misano sarà subito fondamentale, un benvenuto a Sascha e Simone con i quali sono sicuro ci toglieremo delle importanti soddisfazioni”.