GT Italiano: ecco i calendari 2022, gare Endurance più brevi

Il Campionato Italiano 2022 sarà ancora una volta suddiviso tra serie Sprint ed Endurance, con ACI Sport che ha pubblicato oggi il calendario completo.

La 20a edizione della serie tricolore riservata alle GT3 e GT4 ha una novità molto importante, perché le gare di durata verranno accorciate da 180' a 120'.

Vengono invece mantenute quattro tappe a testa, disutate una ogni mese a partire da aprile, quando a Monza scatterà il GT Sprint, che poi avrà Misano, Imola e Mugello come successivi round.

L'Endurance invece comincia da Pergusa a metà maggio, andrà al Mugello in estate, per poi spostarsi a Vallelunga in settembre e chiudere i battenti a Monza all'inizio di ottobre.

Anche quest'anno si è cercato di alternare i due tipi di impegni per team e piloti, che con la pubblicazione di questa prima bozza del calendario 2022 (ancora provvisorio fino a conferma definitiva), avranno modo di organizzarsi e prepararsi al meglio.

GT ITALIANO - CALENDARIO 2022

22-24 aprile: Monza (Sprint)

13-15 maggio: Pergusa (Endurance)

3-5 giugno: Misano (Sprint)

15-17 luglio: Mugello (Endurance)

2-4 settembre: Imola (Sprint)

16-18 settembre: Vallelunga (Endurance)

7-9 ottobre: Monza (Endurance)

21-23 ottobre: Mugello (Sprint)