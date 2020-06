GT Italiano: De Luca prova la Mercedes di Antonelli

Dopo 226 giorni, Francesco Massimo De Luca fa il suo ritorno in pista. Il pilota romano, reduce da due stagioni tutte in crescendo nella Carrera Cup Italia, è pronto ad affrontare il primo test in chiave 2020.

Dopo il lockdown generale, De Luca si appresta dunque ad indossare nuovamente casco e tuta, determinato a riprendere il discorso esattamente da dove lo aveva interrotto lo scorso ottobre.

Il primo impegno di quest’anno è fissato per domani, giovedì 4 giugno, sulla pista di Misano. Sarà il circuito romagnolo lo scenario di quello che per De Luca rappresenta il debutto assoluto al volante della Mercedes-AMG GT3 nella versione più evoluta e, nella circostanza, quella schierata dal team Antonelli Motorsport (squadra che nel 2019 ha consegnato alla Casa della stella a tre punte il titolo tricolore della serie Sprint).

“L’obiettivo è quello di mettere un piede nel Campionato Italiano Gran Turismo. Al momento non c’è nulla di definito, ma penso che potrebbe essere un’opportunità concreta per fare il salto di categoria - ha commentato De Luca - Spero in definitiva che il test di domani possa aprirmi le porte di questo nuovo mondo, magari per fare anche un pensierino all’Endurance”.

L’esperienza di De Luca su una GT3 ha un precedente che risale ad un altro test svolto tre anni fa con la Ferrari 458 del Team Malucelli. Dopo essersi distinto nella Mitjet Italian Series, il pilota laziale nel 2018 ha fatto il proprio ingresso nel monomarca Porsche prendendo parte ai soli due appuntamenti di Vallelunga e Imola.

Ma è stato il 2019 il vero anno della svolta, avendo disputato tutto il campionato nazionale riservato alle vetture della di Stoccarda, riuscendo a concludere sette volte nella “top 10” ed ottenendo un miglior quinto posto proprio sulla sua pista di Vallelunga con i colori della AB Racing.