Prima uscita 2020 e prima presa di contatto con la Mercedes-AMG GT3 per Francesco Massimo De Luca. Il pilota romano è sceso in pista oggi sul circuito di Misano, dove ha provato la versione più evoluta della vettura della casa tedesca schierata dal team Antonelli Motorsport.

“Peccato che la pioggia della mattina e poi un inconveniente tecnico nel pomeriggio mi abbiano permesso di completare soltanto una decina di giri - ha commentato De Luca - Quel poco che comunque è bastato a ritenermi soddisfatto di questo primo approccio con la vettura della stella a tre punte”.

De Luca si è attestato sul tempo di 1’35”5, prendendo progressivamente confidenza con il mezzo. Dopo due anni di militanza nella Carrera Cup Italia, in cui nel 2019 è stato stabilmente uno dei protagonisti centrando un miglior quinto posto a Vallelunga, il 23enne laziale guarda adesso con un certo interesse al Campionato Italiano Gran Turismo.

Il prossimo impegno per lui sarà ancora a Misano alla fine del mese, in occasione di un’ulteriore sessione di test in vista del via dei campionati tricolori a luglio inoltrato.