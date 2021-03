GT Italiano, BMW al lavoro senza novità: "Ma puntiamo al vertice"

Mentre il primo appuntamento del GT Italiano si sta avvicinando, la BMW M6 della Ceccato Racing torna in pista per il primo test stagionale.

Il circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico, già dalla giornata di ieri, la vettura bavarese si è tolta la “ruggine” in vista dei nuovi appuntamenti 2021.

Al volante della M6 GT3, due “vecchie” conoscenze, Stefano Comandini e Marius Zug.

"I primi test sono sempre una emozione, una prima presa di contatto dove abbiamo fatto il rodaggio del cambio, la vettura è stata completamente rialzata", ha detto a Motorsport.com Comandini, che poi ha fatto il punto su una vettura che ha raggiunto già da tempo i propri limiti.

"BMW Motorsport non ha rilasciato nessun aggiornamento, la macchina andrà in pensione a fine stagione. In arrivo a fine anno c'è la nuova M4 GT3 che deve ancora essere omologata. Sarà una stagione difficile per il titolo, negli ultimi due anni la sfortuna non ci ha permesso di concretizzare. Noi ci riproviamo e non molliamo".

"Abbiamo cominciato a fare prove di set-up, anche se la macchina la conosciamo benissimo. C'é sempre qualcosa da provare e da cambiare. Poi ci ributteremo nell’avventura 2021”.

Motorsport.com ha parlato anche con il giovane Zug, che aggiunge: “La chimica con questa macchina c’è sempre, anzi il feeling è aumentato. La prima giornata è andata molto bene e siamo già pronti per Monza".

"Dopo essere tornati a casa con le tasche vuote nel 2020, puntiamo sempre ai titoli Sprint e Endurance”.

