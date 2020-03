GT Italiano: Bettera nel GT4 con la Mercedes della Nova Race

Dopo aver iniziato la carriera agonistica, a bordo della Seat Leon Supercopa nel 2009, il pilota Bresciano si è spostato in F. Gloria, per poi debuttare nel 2010 nel Ferrari Challenge a bordo della Ferrari 430.

Nelle due stagioni successive ha partecipato all’Eurocup Mégane Trophy, con apparizioni nella Coppa Italia, per poi assestarsi nella Classe TCR, dove rimane uno dei migliori interpreti. Per ultima, la sua partecipazione al Fia Motorsport Games a Vallelunga nel 2019.

Questa stagione lo vedrà impegnato sia nella Serie Sprint sia nella Endurance, in quest’ultima l’equipaggio è in via di definizione, non più di tanto, si attende solo il comunicato ufficiale da parte di Nova Race.

La squadra di Luca Magnoni, dopo un primo assaggio nel 2019, sarà presente con la Mercedes AMG GT4. Proprio in questo fine settimana la squadra era presente in pista a Vallelunga per dei test e Bettera ha cominciato a prendere confidenza con la vettura tedesca.

Come da calendario, il primo appuntamento sarà sul tracciato brianzolo di Monza il 15-17 Maggio per la serie Sprint, mentre l’Endurance partirà molto più avanti, nel weekend del 17-19 Luglio sul tracciato toscano del Mugello.

"Sono molto contento di questi test, ho trovato un Team fantastico e motivato. Sono sicuro che insieme possiamo fare molto bene. La macchina è eccezionale, devo riabituarmi alla trazione posteriore e soprattutto devo sfruttare e capire meglio le gomme usate”, sono le parole di Bettera.

“Siamo felici di accogliere Enrico nella nostra famiglia, un pilota veloce e caparbio. Ho apprezzato la sua professionalità e velocità nel TCR e sono sicuro che anche nel GT potrà dire la sua. Dallo scorso anno, per il Team è iniziata la nuova avventura con la Mercedes GT4 e siamo convinti di poter fare bene. Da qui all’inizio della stagione ci sarà da lavorare, ma siamo fiduciosi”, ha detto Magnoni di Nova Race.