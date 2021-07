GT Italiano: Audi festeggia il titolo di Agostini col GT Open

Audi Sport Italia è sempre in movimento. In attesa che si ritorni in pista con il Campionato Italiano Gran Turismo, serie Sprint e Endurance, il Team di Nibbiola sarà in azione a Imola da domani, per la tappa italiana dell’International GT Open.

Al volante dell’Audi R8 LMS ci saranno Riccardo Agostini e Lorenzo Ferrari che rappresenteranno ufficialmente la casa dei Quattro Anelli.

Un ottimo riconoscimento per la squadra italiana che ha fatto debuttare la R8 nel 2009 nella serie tricolore con Capello-Albuquerque, oltre alla partecipazione nel Superturismo e Superstars.

In realtà per Audi Sport Italia è l’occasione di festeggiare il titolo conquistato da Agostini, come già annunciato nei giorni scorsi.

Come regalo è arrivata questa gara che permette alla compagine italiana di respirare un'aria diversa. Ovviamente lo sguardo rimane fisso sulla serie tricolore.