GT Italiano: AF Corse schiera Carrie Schreiner con Fuoco-Hudspeth

Un’altra ragazza entra a far parte dei piloti che sono approdati nel GT Italiano.

Dopo Michela Cerruti, Alessandra Neri e Francesca Linossi, arriva la tedesca Carrie Schreiner.

In Italia non è un volto nuovo, infatti lo scorso anno ha partecipato alla 6H di Roma a bordo della Ferrari 488 Challenge Evo del Team SR&R.

Si è fatta le ossa in Kart ed è stata la ragazza di maggior successo nella serie nazionale tedesca. Dal kart è poi passata in F4, dove si è messa ulteriormente in evidenza, andando a battagliare nella Top Ten di una categoria veramente competitiva.

Nell’ ADAC F4 era nel Team US Racing di Gerhard Ungar e Ralf Schumacher, nella serie britannica invece è approdata nel Team Double R Racing Team dove Kimi Raikkonen è il comproprietario.

Il 2017 è stato l’anno della svolta, Carrie è passata alle vetture a ruote coperte e più precisamente a bordo della Lamborghini del Team FFF nel Super Trofeo Middle East Series.

Un ingresso altisonante, visto che era la più giovane e l’unica donna presente. I risultati non sono mancati, visto che è salita sul podio cinque volte su sei, arrivando seconda nel 2017 e titolo di Campionessa PRO-AM nel 2018. La sua carriera è continuata nel VLN a bordo di una Golf TCR, vincendo sul difficilissimo Nurburgring.

Da lì c’è stato il salto a bordo dell’Audi R8 GT3 nell’ADAC GT Master con il Team Rutronik Racing, a fine stagione 2019 ha totalizzato ben 22 e 24 punti nel 2020.

Nella serie tricolore sarà affiancata da Antonio Fuoco che cercherà di difendere il Titolo Endurance 2020, e il pilota di Singapore Sean Hudspeth, campione PRO-AM Endurance con la Ferrari 488 GT3 del team AF Corse.

La giovane driver tedesca, possiede tutti i numeri per fare bene e questo è un avvertimento per i colleghi “maschietti”.

