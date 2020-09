GT Endurance, Linossi: "Weekend di Imola da dimenticare"

Questo fine settimana, a Imola, è stato il momento per Francesca Linossi di ritornare al volante della Mercedes AMG GT3 EVO per il secondo appuntamento stagionale del Campionato Italiano GT serie Endurance, dopo l'apertura sul tracciato del Mugello.

Il weeekend si era aperto positivamente, con i tempi delle libere che sono andati in crescendo e soprattutto con una positiva qualifica, con degli ottimi crono che potevano migliorare. In questa fase il traffico ha vanificato una parte del lavoro.

La gara è partita bene, ma purtroppo un errore di Francesca ha compromesso il resto della competizione: rottura del paraurti posteriore per aver preso un "bump" (alla "Villeneuve"). Nonostante il danno non fosse grave, la direzione gara le ha comunicato che avrebbe dovuto fermarsi ai box.

Al rientro in pista una foratura costringe la Linossi a tornare in pit-lane e il pneumatico sostituito la costringe nuovamente ai box perché troppo "sporca".

A questo si aggiungono problemi ai freni che sono continuati anche nello stint del compagno di squadra, con l'equipaggio costretto al ritiro della vettura per non correre ulteriori rischi inutili.

"Non sono contenta del risultato, mi dispiace aver compromesso la mia gara e quella dei miei compagni di squadra - commenta Francesca - Ho faticato a prendere il ritmo ad Imola, dove non correvo da un po'. Nelle Libere le cose sono andate in crescendo e alla fine ero soddisfatta del mio tempo di qualifica".

"In gara ne sono successo di tutte e mi dispiace per l'errore, a cui si sono aggiunte altre problematiche, per ultima quella ai freni. Guardo positivamente al prossimo appuntamento di Vallelunga".