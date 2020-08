GT Endurance, Imola: nelle Libere è doppietta Ferrari

Le Ferrari hanno svettato nelle due sessioni di prove libere del GT Italiano Endurance, di scena questo weekend a Imola.

Libere 1: Di Amato-Vezzoni i migliori

Clima soleggiato e coperto, con questo meteo sono iniziate le prime prove libere della giornata. Temperatura dell’asfalto che sfiora i 50° che non ferma i piloti delle potenti Gran Turismo.

In testa alla classifica si fa vedere Daniele Di Amato con 1’42”548, davanti Robert Renauer in coppia con Daniel Allemann, terza la R8 di Agostini-Rovera-Postiglione. Bene la M6 del BMW Team Italia, dove Spengler è stato il primo a scendere in pista. In evidenza come sempre Galbiati-Venturini e il rientrante Frassineti, con il pilota romano alla prima gara della stagione.

Tra le news dell’ultimo momento, il ritorno al volante di Peter Mann al posto del figlio Simon trattenuto per impegni universitari. In GT4-AM, tutto nuovo l’equipaggio NOVA RACE con Minella-Formenti-Manassero e debutta ufficialmente in GT, Tobia Zarpellon.

Per Tobia un doppio impegno, vista la sua partecipazione al Mini Challenge. Lavoro di affinamento per tutti, problemi per la seconda Porsche del Team Renauer Motorsport #91 che non ha chiuso un giro, facendo solo degli OUT-IN.

Sessione senza grossi “sobbalzi” che vede sotto la bandiera a scacchi, due Ferrari seguite dalla R di Renauer-Allemann. In GT4 bene la M4 di Guerra-Riccitelli-Neri davanti alla Porsche di Gnemmi-de Castro-Pera e e la Cayman di De Amicis-Di Giusto-Marchi.

Tra le due sessioni abbiamo incontrato Bruno Spengler che ritorna nel GT Italiano dopo la gara di Misano del 2018 con Stefano Comandini (terzo posto in gara 1).

“Sono molto felice di ritornare nel GT Italiano e ritrovarmi al fianco di Stefano Comandini e ritrovare Roberto Ravaglia che conosco da anni. Ho trovato un Campionato molto interessante con degli equipaggi molto forti”, ha commentato il canadese con Motorsport.com.

Libere 2: replica della RS Racing

Nel primo stralcio di prove libere, due Ferrari ancora davanti Roda-Rovera-Fuoco (Af Corse) davanti a Di Amato-Vezzoni (RS Racing). Terza posizione per Alfred Renauer-Bohn con la Porsche by Herbert Motorsport.

In GT4 si conferma il trio Gnemmi-De Castro-Pera con la Cayman Ebimotors davanti alla BMW M4 con Guerra-Riccitelli-Neri. In questa sessione la temperatura è scesa di circa setta gradi e potrebbero influire sul comportamento degli pneumatici.

A venti minuti dalla fine si migliora Di Amato, portando il limite a 1’42”485 con Agostini-Mancinelli-Postiglione in terza. Sotto la bandiera a scacchi le cose non cambiano e la classifica rispecchia quella della mattinata, nonostante le temperature più basse.

Le Ferrari sempre davanti, inseguite dalla Porsche GT3 R di R.Renauer-Allemann. Quarta posizione per la R8 di Postiglione-Agostini-Mancinelli che ricordiamo, dovranno scontare trenta secondi di handicap time.

In GT4 sembra aver trovato la giusta strada la Cayman di Gnemmi-de Castro-pera davanti alla M4 di Guerra-Riccitelli-Neri e la Cayman di De Amicis-Di Giusto-Marchi. Sarà fondamentale la terza sessione di domani mattina dove si chiuderanno le strategie e gli assetti per qualifica e gara.

Sarà molto interessante la sessione di qualifica dove la partenza al palo potrebbe essere importante al fine della strategia di gara.

