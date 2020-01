Francesca Linossi nel GT Endurance con Antonelli Motorsport

Francesca Linossi è già pronta per la stagione 2020, non vede l’ora di risalire in macchina, dopo la conquista del titolo 2019 nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance Classe PRO-AM, in coppia con Stefano Colombo.

I nuovi programmi, la vedranno nuovamente a bordo della Mercedes AMG GT3 del Team Antonelli Motorsport, mentre i compagni di viaggio sono in via di definizione. Francesca si lancerà nuovamente nella serie Endurance che rimane il suo obiettivo principale e potrebbero arrivare in corso d’opera, alcune partecipazioni nella serie Sprint ancora da definire.

La driver bresciana, con anni di esperienza alle spalle, affronterà la nuova sfida consapevole delle proprie possibilità, nel corso della sua carriera si è sempre distinta in ogni categoria, affermando quella grinta che fa parte del DNA di famiglia.

La serie Endurance 2020, si articolerà nuovamente su quattro appuntamenti, il primo sarà sul tracciato romano del Piero Taruffi di Vallelunga nel weekend del 12-14 Giugno, per poi spostarsi a Imola il 28-30 Agosto. Gli ultimi due appuntamenti, vedranno Francesca impegnata al Mugello il 2-4 Ottobre e la chiusura stagionale sarà in Brianza sul Circuito di Monza nel weekend del 16-18 Ottobre.

"Sono contenta di aver potuto annunciare i miei programmi 2020 con anticipo, per me adesso inizia o meglio continua la fase di preparazione atletica. L’idea quest’anno è di confermare quanto conquistato nel 2019" ha detto Francesca.

"Le gare Endurance ti permettono di stare molto in macchina e soprattutto di “viverla” per conquistare il miglior feeling possibile. Lo scorso anno è stata una bella lotta, una serie di rilievo con macchine e piloti di prestigio, cercherò come sempre di dare il 110% sia per confermare il titolo 2019 che per conquistare nuove vittorie" ha aggiunto.

Francesca Linossi Photo by: Antonelli Motorsport

