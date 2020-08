Francesca Linossi a Imola per il Gt Endurance con Antonelli

Per Francesca Linossi é il momento di risalire a bordo della Mercedes AMG GT3 Evo del Team Antonelli, nell’appuntamento sulle rive del Santerno per difendere la testa della classifica PRO-AM. Al fianco della pilota bresciana ci sarà Lorenzo Ferrari ma non Stefano Colombo che per l’occasione sarà sostituito dal cileno Benjamin Hites del quale abbiamo già parlato negli articoli precedenti.

Il circuito di Imola che nel prossimo novembre ospiterà il GP di F1 é molto impegnativo per l’impianto frenante, con staccate importanti. Le previsioni meteo, ad oggi, prevedono un weekend molto caldo e le temperature saranno molto importanti, sia per la pressione degli pneumatici che per il fisico dei piloti.

Il programma prevede al venerdì le due sessioni da cinquanta minuti, per quanto riguarda le prove libere, la prima dalle 12.10-13.10 e la seconda dalle 17.30-18.20. Sabato, dalle ore 12.00 la terza e ultima sessione di libere, per passare poi in qualifica dalle 18.30 alle 19.35. Domenica semaforo verde della gara dalle 15.50 sulla classica durata di tre ore.

Francesca ha dichiarato: "Sono contenta di ritornare al volante per difendere il primato in classifica. Avrò un nuovo compagno che già conosce la macchina, visto che la sta usando nel Gt World Challenge. Imola é un circuito impegnativo, sia per la macchina che per il fisico. Mi sento in forma e cercheremo di portare a casa più punti possibile, la concorrenza è molta e soprattutto ci sarà più traffico per i nuovi arrivi nella serie che denotano il successo del Campionato".