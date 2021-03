Ferrari, dalla pista alla... patente: "Sogno il GTWC e Le Mans"

Oramai ci sono tanti piloti che hanno iniziato a correre giovanissimi, senza ancora avere la patente per la macchina “stradale”, ma in pista hanno già dimostrato di andare forte.

Abbiamo incontrato Lorenzo Ferrari, protagonista del GT Italiano, che proprio in questi giorni sta prendendo la... patente!

La carriera di Lorenzo parte nel 2019 con l’Antonelli Motorsport nell’Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth, una vera fucina di giovani talenti.

Una stagione di apprendistato, per inserirsi nel mondo del Motorsport, conoscere l’ambiente e soprattutto i circuiti.

“Una stagione bellissima, con il team mi sono trovato benissimo e siamo riusciti a portare a casa qualche podio nella classifica Rookie e nella Generale al Mugello”.

Da lì, il passo successivo è stato direttamente nel Campionato Italiano Gran Turismo nella stagione 2020, sempre con Antonelli Motorsport.

“Mi sono trovato subito a mio agio, la prima vittoria è arrivata a Misano nella serie Sprint, Gara 2 in coppia con Daniel Zampieri”.

Nelle altre gare è stato affiancato da Loris Spinelli; per lui c’è stata la possibilità di vincere il titolo già a fine stagione, ma nella seconda parte dell'anno le cose non sono andate come previsto, raccogliendo solamente 9 punti in quattro gare.

Il 2020 ha messo subito in luce Lorenzo, che si è distinto a bordo della Mercedes AMG GT3 EVO e dell’Audi R8 di Audi Sport Italia, con cui ha vinto la 6H di Roma 2021 insieme a Riccardo Agostini e Sean Hudspeth.

“Il mio sogno è quello di diventare un pilota professionista, competere nel GT World Challenge e magari alle 24h di Le Mans e di Spa. Quest’anno cercherò di dare il mio massimo e accumulare ancora più esperienza”.

Nelle prossime settimane scopriremo anche gli impegni 2021.

