Esordio in Audi sulla pista di casa per Daniel Mancinelli

Audi Sport Italia nelle ultime stagioni aveva avuto modo di apprezzare le qualità di Daniel Mancinelli impegnato al volante di vetture Gran Turismo rivali. Quest'anno non se lo ritroverà come velocissimo avversario ma dentro le mura amiche, e il tutto grazie a Ferdindando Geri, il Team Principal che da quest'anno affianca nella scuderia dei quattro anelli il fondatore Emilio Radaelli.

"Ho sempre creduto molto in Daniel e in passato abbiamo condiviso il volante ed avventure molto belle nelle passate stagioni con marchi prestigiosi del Gran Turismo", ha spiegato Geri. "Ora che è iniziato questo percorso con Audi, ci tenevo che lui fosse ancora un protagonista. L'ultima volta che abbiamo puntato a un titolo siamo arrivati a giocarcelo fino alla penultima gara; con la R8 LMS vogliamo fare di meglio ed arrivare a essere in lizza per il titolo fino all'ultima corsa".

Il pilota marchigiano ha esordito ieri sulla vettura che dividerà in quattro meeting del tricolore GT3 Endurance con Riccardo Agostini ed un terzo pilota da definire, nel corso di un test collettivo svoltosi sulla sua pista di casa, intitolata a Marco Simoncelli.

A Misano Adriatico Mancinelli come il compagno di colori padovano (per l'occasione affiancati una tantum da Mattia Drudi) ha guidato la GT3 di Ingolstadt in una sessione infuocata in cui i piloti Audi Sport Italia hanno percorso 123 giri complessivi. Un chilometraggio a ritmi sostenuti che certo si rivelerà di aiuto ai driver Audi Sport Italia a prepararsi al confronto di apertura previsto il prossimo 19 luglio con la 3 Ore del Mugello.

Il debutto coi colori Audi per Mancinelli sarà anche una sorta di regalo di compleanno anticipato, visto che la sua data di nascita cade appena quattro giorni dopo.