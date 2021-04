EasyRace conferma l'impegno nel GT Italiano

Dopo l'eccezionale stagione 2020, EasyRace conferma la partecipazione al Campionato Italiano Gran Turismo 2021 con la Ferrari 488 GT3 Evo #3. Nella serie Sprint la vettura sarà affidata a Fabrizio Crestani e Matteo Greco.

Matteo Greco ha iniziato la sua carriera nel mondo dei kart nel 2008 e, grazie ai risultati ottenuti, nel 2015 ha debuttato con le ruote coperte nel campionato Kia Green Scout Cup. L'anno successivo corre nel Campionato Italiano Seat Leon Cup, categoria nella quale si laurea campione nel 2017.

Il 2018 è un anno impegnativo, Matteo esordisce nel TCR Italy conquistando il terzo posto assoluto e classificandosi secondo nella classifica DSG. È l'inizio di un grande percorso di crescita che lo vede vicecampione nel 2019 e primo tra gli under 25. Nel 2020 entra a far parte del team EasyRace, con cui debutta e vince il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint GT Cup e la serie Endurance GT3 Pro-AM.

Fabrizio Crestani, dopo la carriera sui kart, nel 2005 debutta nel mondo delle monoposto, prima in Formula Junior 1600 e poi nella Formula 3 Italiana, dove rimane per tre anni. Nel 2008 passa al campionato Euroseries 3000, accrescendo la sua esperienza con le ruote scoperte di alto livello. Un percorso che lo ha visto protagonista anche della stagione GP2 Asia 2008-2009 e della GP2 Series 2010.

Proprio in questa categoria ritorna anche nel 2012 dopo una breve esperienza in Auto GP. Il 2015 è l'anno che lo vede chiudere quarto al debutto nel Lamborghini Super Trofeo, mentre nel 2016 fa il suo esordio in GT3 nell'International GT Open che vince con autorevolezza grazie agli 8 podi conquistati. Rimane nella serie fino al 2020, alternando partecipazioni anche nella Blancpain GT Series.

"Dopo la breve ma intensa esperienza del 2019, con la bella prestazione di Monza nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, quest'anno ho l'onore di tornare a lavorare con EasyRace con un programma completo. Sarà una nuova sfida, con una vettura che conosco poco, ma sono sicuro che il team farà di tutto per accelerare il mio processo di adattamento. Dovrò scoprire la Ferrari 488 GT3 Evo giro dopo giro per poterne avvicnare i limiti e sfruttare al meglio tutto il suo potenziale. Non vedo l'ora di iniziare questa sfida: sono sicuro che insieme al team potremo ambire ad essere protagonisti", ha detto Fabrizio Crestani.

"Anche quest'anno abbiamo grandi aspettative e sono determinato a frequentare il podio con costanza. In questa seconda stagione con la Ferrari 488 GT3 Evo parto più preparato, grazie all'esperienza maturata e forte di una maggiore conoscenza della macchina. In EasyRace abbiamo piena fiducia di poter competere sin da subito per le posizioni di vertice e sono sicuro che con Fabrizio ci sarà da subito un ottimo feeling", ha aggiunto Matteo Greco