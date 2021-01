Di Amato: "Voglio il titolo tricolore, mi piacerebbe il GTWC"

Lo scorso anno il Team RS Racing ha confermato le propria potenzialità con un ulteriore passo avanti rispetto al 2019, anno del debutto nel Campionato Italiano Gran Turismo.

Ancora una volta è stato sfiorato il titolo nella categoria PRO-AM, soprattutto nella serie Endurance, battagliando contro la Ferrari di Easy Race nell’ultimo appuntamento di Monza.

Nel 2021 il Team è proiettato ancora nella serie Sprint tricolore, sempre nella categoria PRO-AM.

Per quanto riguarda l'Endurance, si sta lavorando per portare in pista un equipaggio PRO e andare all’attacco al Titolo, arrivando a chiudere una bella Line-Up.

“La motivazione è sempre più alta, c’è tanta voglia di vincere il titolo italiano, sarebbe un ottimo risultato per la mia carriera, dopo aver vinto due titoli nel Ferrari Challenge Europa vorrei portare a casa il titolo italiano che sarebbe importante per la mia carriera”, sono le parole di Daniele Di Amato a Motorsport.com.

Sicuramente nella stagione 2020 il momento della svolta è stato l’appuntamento di Imola della serie Endurance, dove la vettura è stata aggiornata con il nuovo Kit EVO. Di conseguenza c’è stato un momento di 'apprendistato' della nuova configurazione.

Nel corso della stagione c’è comunque stato un notevole recupero e la squadra è risultata molto professionale e consolidata.

“C’è la possibilità di partecipare al GT Open o GT World, ovviamente è tutto un work in progress, staremo a vedere”, conclude Di Amato.