CIGT | Vallelunga: Nova Race porta la terza Honda in pista

Carica lettore audio

Anche nel Campionato Italiano GT Endurance, come già avviene regolarmente in quella Sprint, Nova Race nel 3° round schiererà tre Honda NSX GT3 Evo.

Sul tracciato capitolino, la squadra di Jerago con Orago darà un tocco di internazionalità al proprio box, spiega il Team Manager Christian Pescatori.

“Sono molto soddisfatto di poter annunciare che a Vallelunga le Honda saranno tre, invece che due come nelle tappe Endurance precedenti. Nel corso delle ultime giornate abbiamo raggiunto un accordo che prevede la presenza sulla pista romana di due piloti cinesi: Lu Zhiwei e Yao Liangbo", commenta.

"Con entrambi abbiamo concordato che Vallelunga sarà una prima presa di contatto con vettura e team in vista di perfezionare programmi più completi e articolati. Siamo davvero contenti che questo contribuisca a rendere più interessante la penultima gara del campionato italiano Endurance”.

#55 Nova Race, Honda NSX GT3 Evo 22: Jacopo Guidetti, Leonardo Moncini, Jorge Cabezas Catalan Photo by: ACI Sport

Entrambi i piloti si presentano alla prima esperienza con la squadra varesina dopo aver accumulato presenze nelle gare nazionali e internazionali sulle piste dell’Estremo Oriente.

Lu (classe 1993) ha precedentemente corso con le ruote coperte (incluso il GT3) e ha qualche apparizione in F.4, mentre il più esperto Yao (1980) ha confidenza con l’automobilismo italiano perché ha corso a lungo nel Ferrari Challenge della sua regione prendendo anche parte alle finali mondiali del Cavallino nel 2017 al Mugello.

La loro prima apparizione nelle gare europee è seguita con attenzione da Honda e JAS Motorsport, che hanno messo loro a disposizione per l’occasione in veste di “coach” Mario Farnbacher, il tedesco velocissimo pilota ufficiale della casa giapponese con cui Nova Race ha già avuto l’occasione di lavorare con gran profitto nel corso dei test dello scorso inverno.

Accanto alla new-entry dai tratti esotici, a Vallelunga conterà come sempre in occasione delle trasferte del tricolore Endurance sull’equipaggio Pro formato da Jacopo Guidetti, Leonardo Moncini e Jorge Cabezas Catalan (in lotta per la classifica assoluta grazie al podio nell’apertura di Pergusa) e sull’equipaggio GT3 Am che ha visto affiancati con immediato affiatamento e stabile successo il team owner Luca Magnoni e il giovanissimo Diego Di Fabio.