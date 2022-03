CIGT | Test positivo a Misano per Becagli con il Team Italy

Carica lettore audio

Leonardo Becagli ha partecipato al primo test stagionale al 'Marco Simoncelli' di Misano Adriatico, in vista di un possibile impegno nel Campionato Italiano Gran Turismo.

Il versiliese si è messo al volante della Lamborghini Huracan Super Trofeo del Team Italy di Ermanno Dionisio, coadiuvato inoltre da Giacomo 'Momo' Barri.

Una prova molto positiva per il pilota toscano, che si sta preparando per tornare nella serie tricolore, dove lo scorso anno ha sfiorato il titolo nella GT Cup.

Leonardo Becagli, Team Italy, Lamborghini Huracan Super Trofeo Photo by: Team Italy Motorsport

La Super Trofeo è in configurazione MY 2021, risulta essere sempre molto veloce e maneggevole. Da decidere se partecipare alla serie Sprint o Endurance. Nelle prossime settimane ci sarà modo di definire la stagione e l’impegno in pista.

"Sono molto contento del test con il Team Italy che ho trovato molto professionale e attento ai particolari - spiega Becagli - Sono riuscito a portare avanti tutto quello che mi ero prefissato, capire la vettura e fare chilometri. Le condizioni meteo ci sono state favorevoli e spero di risalire in macchina al più presto".