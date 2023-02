CIGT | Svelati i primi piloti per Lamborghini Roma by DL Racing La nuova squadra che schiera le Huracan in collaborazione con Target Racing sta delineando le sue formazioni: in Classe PRO ecco Segù e Vebster, in AM spazio ai debuttanti Fabi e Scarfò, mentre si attendono i nomi per l'Endurance e il Super Trofeo.

Li stavamo aspettando e alla fine sono arrivati i primi nomi dei piloti di Lamborghini Roma by DL Racing che parteciperanno al Campionato Italiano Gran Turismo serie Sprint che vedrà il primo semaforo verde della stagione al "Marco Simoncelli" di Misano Adriatico nel weekend del 5-7 maggio. Le vetture confermate sono le due Huracan ST EVO 2 preparate in collaborazione con Target Racing; a bordo quattro giovani di talento e belle speranze. Il primo esemplare iscritto nella Classe PRO, sarà affidata al comasco Luca Segù e allo svedese Daniel Vebster. Luca Segù Photo by: Lamborghini Super Trofeo Entrambi hanno un ottimo bagaglio di esperienza con le vetture Gran Turismo e per la prima volta divideranno un volante. Il lombardo rientra dopo un anno di stop e si ripresenta ai nastri di partenza dopo aver concluso il 2021 con una vittoria, la seconda della stagione 2021, al Mugello nell'appuntamento del GT Sprint a bordo della Mercedes AMG GT3 del Team AKM Motorsport, insieme al compagno Bar Baruch. Vebster è cresciuto molto in queste stagioni, iniziando dai kart per poi passare alla F4 Italia nel 2018 e 2019 con il Team Cram Motorsport. Debutto nel GT nel 2020 con la 488 Challenge del Team Easy Race, con cui è rimasto fino alla passata stagione, aggiudicandosi il titolo della GT Cup nel 2021 insieme alla bresciana Francesca Linossi. Daniel Vebster Photo by: Lamborghini Super Trofeo Il secondo esemplare della Huracan sarà iscritto in Classe AM e sarà affidata ad Alessandro Fabi e Alessio Scarfò, romano il primo e varesino il secondo. Entrambi Rookie, si sono dimostrati veloci nei primi test stagionali dello scorso anno. Scarfò da parte sua, si è distinto nelle prime esperienze professionali con le formula, dopo aver mosso i primi passi con il kart. Prossimamente saranno svelati gli equipaggi per quanto riguarda la serie Endurance e del Lamborghini Super Trofeo Europa, Grand Finals comprese. Nel pacchetto 2023 non poteva mancare la partecipazione al nuovo format SuperSport Serie GT, inserito all'intero degli FX Racing weekend. Tanta carne al fuoco per questa nuova realtà tutta italiana e animata dalla forte passione per il Motorsport.