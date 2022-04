CIGT Sprint | Monza: Lamborghini-Imperiale e BMW in Pole Position

Carica lettore audio

QUALIFICA 1

GT3

Dopo due sessioni di libere al venerdì, i piloti e vetture del Campionato Italiano Gran Turismo sono entrati in pista per le due Qualifiche. Sessioni separate, dove le GT3 sono racchiuse in un gruppo e le GT Cup e le GT4 nell’altro.

Le libere se le sono spartite la BMW M4 GT3 di Glock-Klingmann nella prima e le due Ferrari della scuderia Baldini nella seconda. La vettura bavarese non ha partecipato alla seconda sessione per un problema, da imputare ad una perdita d’acqua, prontamente risolta dai tecnici della Ceccato Motors.

Grande lavoro nella notte per i meccanici di AF Corse che hanno riparato la 488 GT3 di Negro-Han uscita alla Ascari.

Qualifica con tempo coperto e segnale WET PRACTICE. Pantiatici segna il primo crono 1’49”150 davanti al compagno di squadra Daniele Di Amato in 1’49”185. Klingmann con la M4 passa davanti in 1’48”343.

Guidetti vola con la NSX ma Di Amato passa in 1’48”091. Ottimo spunto per Galbiati sulla Mercedes di Antonelli, terzo con 1’48”790. Subito dopo una bandiera rossa blocca la qualifica, causa in problema alla frizione per la R8 di Butti, a otto minuti dalla bandiera a scacchi.

Bandiera verde e riprende la sessione di qualifica, tutti a cercare la migliore prestazione. Di Folco passa davanti in 1’47”696. Di Amato continua a spingere con parziali da record, ma rimane secondo.

Scatenato Klingmann con la M4 e sigla 1’47”610 che va in pole provvisoria, Di Amato si mette secondo davanti a Di Folco e Panciatici. Ottimo giro per Guidetti e la NSX in quarta piazza. Di Folco piazza un 1’47”367 e vola in Pole.

#6 Imperiale Racing, Lamborghini Huracán GT3 Evo: Alberto Di Folco, Stuart Middleton

GT CUP - GT4

L’insaziabile Pera mette un 1’50”031 davanti a Gattuso e Pegoraro. Pera non molla la presa e abbassa il tempo a 1’49”384.

Ottimo spunto di Momo Barri con la Huracan del Team Italy, in GT4 davanti le due Mercedes di Nova Race con Ferri e Marchetti e Cerati.

Mazzola con la 488 Challenge si porta in seconda posizione con 1’50”403. Fidel Castillo con la seconda Huracan del team Italy, va in crescendo.

Ottimo il tempo di Pera, decimo assoluto ma all’ultimo momento Kodric con la Huracan di Bonaldi si piazza nono assoluto con 1’49”041 a solo 1”6 dalla Pole assoluta.

#371 Ebimotors, Porsche 911 GT3 Cup: Riccardo Pera, Gianluigi Piccioli

QUALIFICA 2

GT3

Seconda qualifica, Urcera subito in testa con 1’49”450, mentre Ceccotto vola con la Huracan di Lp Racing e lo scavalca in 1’49”291. Le acque non sono mai ferme e subito si lotta per la Pole con Moncini davanti a Guerra e Agostini, tutti e tre sotto il muro dell’1’49”.

Ceccotto continua a migliorarsi, Agostini passa in Pole con ma viene scavalcato da Moncini in 1’47”924. Glock non si smentisce e vola con la M4 GT3, va in pole provvisoria con 1’47”128. Guerra si trova a suo agio con la NSX, si piazza dietro a Glock e davanti a Moncini.

Middleton mette insieme un giro importante e vola in seconda posizione. Glock abbassa ancora il tempo della Pole e si porta a 1’47”103, abbassato poi a 1’47”005.

Niente da fare per la R8 di Patrinicola che non prende il via delle qualifiche. Un weekend in salita per i giovani di Audi Sport Italia che sapranno rifarsi in gara 1.

#88 LP Racing, Lamborghini Huracan GT3 EVO: Jonathan Cecotto, Mattia di Giusto

GT CUP - GT4

Primo crono per il giovane Mainetti in 1’52”301 con la Porsche di Krypton, secondo Carboni e terzo Locanto. Bene anche Scalvini con la Huracan del Team Italy.

Pieri passa davanti con 1’51”648, Mainetti vola e passa in testa con 1’50”702, scavalcato subito dopo dall’imprendibile Pavlovic con 1’49”974.

In GT4 Schjerpen davanti a Bencivenni e Fondi. Problema per Attianese che si ferma lunga la pista. Pavlovic continua a spingere e porta il limite a 1’49”130, davanti a Colucci, Mendez, Mainetti, Butarelli.

Nessun colpo di scene sotto la bandiera a scacchi.

Partenza di Gara 1 alle 18;05 con l’incognita meteo.

