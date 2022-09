CIGT | Scuderia Baldini: Barrichello accanto a Fisichella a Vallelunga

Carica lettore audio

Non finisce più di stupire la Scuderia Baldini, ora pronta a nuove sorprese. Dopo l’ingaggio di Jacques Villeneuve e Giancarlo Fisichella nella stagione 2019, questa volta Fabio Baldini si è superato, ufficializzando quest’oggi la presenza, per il terzo appuntamento della serie Endurance in programma in questo fine settimana sulla pista di casa a Vallelunga, di un equipaggio composto da Giancarlo Fisichella e dal campione brasiliano Rubens Barrichello.

L’ex pilota Ferrari F1, pilota amatissimo dagli appassionati italiani, aveva avuto già un gustoso antipasto del tricolore GT lo scorso 21 giugno in un test all’autodromo di Vallelunga, quando assieme a suo figlio Eduardo e a Fisichella prese confidenza con la 488 GT3 Evo della scuderia capitolina.

Quella poteva sembrare un’occasione spot, ma il grande patron Fabio Baldini ce l’ha messa tutta per far sì che quel test fosse il preludio di una partecipazione agonsitica. E così sarà, la 488 GT3 Evo con il numero 27 sulla fiancata affidata a Barrichello-Fisichella disputerà la prima gara Endurance in questa stagione, dopo gli ottimi risultati che le due vetture condotte da Di Amato-Urcera e Gai-Panciatici, stanno ottenendo nella serie Sprint.

Per il 50enne brasiliano, pilota Ferrari F1 dal 2000 al 2005 con due secondi posti nella classifica piloti nelle stagioni 2002 e 2004, si tratta di un ritorno al volante di una vettura della casa di Maranello dopo ben 17 anni. 322 gran premi disputati, 11 vittorie, 68 podi e 14 pole position, sono i numeri della carriera in Formula 1 del pilota di San Paolo, da alcuni anni impegnato nella Stock Car Brasil che lo ha visto conquistare il titolo nel 2014.

#27 Scuderia Baldini, Ferrari 488 GT3 Evo: Rubens Barrichello, Giancarlo Fisichella Photo by: Scuderia Baldini

"Non potevamo mancare sulla pista di casa di Vallelunga - ha dichiarato Fabio Baldini - e ci saremo alla grande con la 488 GT3 su cui troveranno posto la nostra bandiera, Giancarlo Fisichella, e Rubens Barrichello. Dopo Jacques Villeneuve, siamo riusciti a portare sulla nostra vettura un altro grande campione qual è Rubens, ho avuto modo di incontrarlo a Monza lo scorso aprile e subito siamo entrati in sintonia".

"A lui avrebbe fatto piacere ritornare a correre su una Ferrari dopo 17 anni, e pertanto gli ho subito manifestato la mia offerta di una gara con noi, che lui ha accettato subito. Abbiamo fatto un testa a Vallelunga, è andato bene, ed ora eccoci qui pronti per il debutto quest’anno nella serie Endurance, dopo i buoni risultati che stiamo ottenendo nella serie Sprint con i nostri due equipaggi in lotta per il titolo. Invito tutti gli appassionati a venirci a trovare in questo week end a Vallelunga e per festeggiare Giancarlo e Rubens anche perchè l’ingresso al paddock è libero. Vi aspettiamo!".

Ed in effetti saranno migliaia i tifosi attesi a Vallelunga per la terza prova della serie Endurance, occasione nella quale l’ingresso, anche nel paddock sarà libero. Anzi, la dirigenza dell’autodromo capitolino ha voluto fare le cose in grande organizzando per gli appassionati anche un pit walk lungo la corsia box, proprio per festeggiare, farsi rilasciare autografi e scattare foto al campione brasiliano e a tutti i piloti del tricolore GT.

L’evento si aprirà nella giornata di venerdì con una sessione di prove libere della durata di un’ora in programma alle 16.05 e proseguirà sabato con il secondo turno di libere dalle 8.30 alle 9.30, a cui segurannop le tressessioni di prove ufficiali (dalle 14.55 alle 16) che determineranno la griglia di partenza della gara di due ore in programma domenica alle ore 15.

#27 Scuderia Baldini, Ferrari 488 GT3 Evo: Rubens Barrichello, Eduardo Barrichello, Giancarlo Fisichella Photo by: Scuderia Baldini