CIGT | Record di iscritti per la ripartenza Sprint ad Imola

Riparte la stagione del Campionato Italiano Gran Turismo e lo fa con il record di iscritti.

Si parla soprattutto nella GT Cup, dove c’è l’arrivo di alcune Ferrari 488 Challenge che colgono l’occasione di saggiare l’Enzo e Dino Ferrari in previsione delle Finali Mondiali Ferrari del 26-30 ottobre.

Partiamo con ordine, in primis ci sarà Giovanni Berton che sarà al fianco di Alessandro Mainetti. Assente il compagno Stefano Gattuso, per problemi di salute e proprio a lui vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione con la voglia di rivederlo presto in pista.

Butti-Patrinicola tornano sulla R8, in testa alla GT3 AM con 70 punti. La Classe regina vede il duo BMW Glock-Klingmann in testa alla classifica a pari punti con Moncini-Guidetti con la Honda NSX di Nova Race.

Kikko Galbiati è all’inseguimento con la sua Mercedes, tallonato dal duo della Scuderia Baldini Gai-Panciatici e i loro compagni Di Amato-Urcera a un solo punto.

Attacco a tre punte per Imperiale Racing con le tre Huracan GT3 affidate a Paul August, Daan-Magdziarz e Di Folco-Middleton. Sulla carta dovrebbero essere sedici le GT3 in pista.

Primo match point per Ceccotto-Di Giusto sulla Huracan di LP Racing che arrivano a Imola con settanta punti, il doppio dei diretti inseguitori.

Tre le GT4, due Mercedes di Nova Race con Marchetti-Schjerpen e Ferri-Bencivenni, completa il trittico la Cayman di Autorlando con Cerati-Fondi.

Nella Cup oltre al già citato Berton, torna Alessandro Giardelli, già protagonista nel Carrera Cup Italia, darà una “mano” a Renato Gaiofatto con la Porsche 911 GT3 Cup dell’Ebimotors.

Si rivede Vicky Piria che dopo il crash di Monza, rientra sempre con la Porsche di Tsunami RT, accanto a sé Giammarco Levorato. In pista le due Huracan del Team Italy, con Scalvini-Barri in lotta per la leadership di classe e solo due punti da recuperare e Ruiz Fidel Castillo in solitaria.

Presenti i Team Pellin, RS Racing, Baron Racing a saggiare il tracciato di Imola. In totale e soprattutto “provvisorio”, le vetture in pista saranno quarantasei, il che si traduce in traffico.

Le due sessioni di libere saranno in comune, le qualifiche vedranno GT3 in solitaria e le GT4 insieme alle Cup. Due gare fondamentali per la classifica finale, ma da non dimenticare il fattore meteo che potrebbe apparire con rovesci di pioggia nelle giornate di sabato e domenica, ovviamente lo sapremo solo sul momento.

Lo spettacolo sicuramente non mancherà e il fatto che c’è il record di iscrizioni dimostra il fatto della validità della serie organizzata da ACI Sport.

Ci sarebbe piaciuto che lo stesso entusiasmo avesse coinvolto anche il campionato Endurance, dove lo spettacolo comunque non manca.

Sale l’adrenalina in vista della gara sul Santerno e adesso aspettiamo che si accendano i motori e che spettacolo sia.