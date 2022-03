CIGT | Ravaglia: "Contenti della BMW M4, ma va ancora conosciuta" A Monza la Ceccato Motors Racing ha provato per due giorni la sua nuova vettura con i piloti ufficiali Glock e Klingmann, in attesa dell'esordio in campionato. Ottimi i primi riscontri, nei prossimi giorni arriveranno i nomi dei concorrenti Endurance.

Di: Stefano Reali Carica lettore audio E' scesa nuovamente in pista la splendida BMW M4 GT3 della Ceccato Motors Racing in vista dell'esordio a Monza nel Campionato Italiano Gran Turismo. Dopo una prima presa di contatto sul circuito di Cremona nella giornata di mercoledì 23 marzo, la nuova vettura bavarese è stata portata proprio sul tracciato brianzolo per due giorni di prove svolte tra giovedì e venerdì. A svezzare la M4 ci hanno pensato Timo Glock e Jens Klingmann, che sono stati annunciati proprio ieri come concorrenti ufficiali del marchio tedesco per il team veneto nella serie Sprint tricolore. BMW M4 GT3, Ceccato Racing Photo by: BMW "Siamo contenti del test, della macchina e dei piloti - ha detto in esclusiva a Motorsport.com il team principal Roberto Ravaglia, commentando i test - Dovremmo tornare in pista prima dell'inizio del campionato". "C'è da lavorare e soprattutto da conoscere l'auto, che per noi è nuova. Avendo il supporto dei piloti ufficiali è un bel vantaggio, soprattutto con Jens che ne ha seguito lo sviluppo". La squadra di BMW Italia sarà presente anche nel campionato Endurance di ACI Sport, come spiega il suo responsabile e pluricampione turismo. "Nei prossimi giorni annunceremo anche i piloti", conclude Ravaglia. condivisioni Bet here Bet now Bet here Bet now Articolo precedente CIGT | Magnoni-Lippi sulla Honda di Nova Race per il 2022 condivisioni