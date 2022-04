CIGT | Pesce-Rappange la line-up di Antonelli nello Sprint

Carica lettore audio

Dopo avere annunciato i nomi di Kikko Galbiati e Matteo Cressoni, che si daranno il cambio su una delle Mercedes AMG GT3, la squadra guidata da Marco Antonelli completa definitivamente la propria line-up per la serie Sprint ufficializzando la coppia formata dall'italiano Emidio Pesce e dall'olandese Jop Rappange, entrambi al loro debutto assoluto nella serie tricolore nonché al volante di una vettura della stella a tre punte.

Pesce, 20 anni compiuti a metà marzo, fa il proprio esordio nelle ruote coperte dopo tre stagioni di fila in monoposto. Il pilota milanese, che ha mosso i primi passi nella Formula 4 in Italia e Spagna, nel corso dell'ultimo biennio ha militato nella Formula Regional europea rendendosi autore, in un contesto internazionale di altissimo livello, di una buona crescita.

Diverso il percorso compiuto dal ventunenne Rappange, la scorsa stagione terzo tra i Silver nella GT4 European Series in cui ha costantemente occupato le prime posizioni della classifica assoluta centrando sei quarti piazzamenti e dimostrando di essere uno dei più veloci del lotto. Un percorso che per lui ha avuto inizio nei kart, prima di approdare appunto nel mondo Gran Turismo.

Quello di Pesce e Rappange sarà pertanto a tutti gli effetti un binomio "under" in termini di età, che punterà da subito ad inserirsi nelle posizioni di rilievo di un campionato in cui il team Antonelli Motorsport cerca di rinverdire i fasti del 2019 (quando nella serie Sprint ha conquistato sia il titolo Team che quello Piloti) e del 2018, anno in cui ha messo le mani sul primato assoluto della GT3.

Pesce e Rappange prenderanno parte a tutti e quattro i round del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint che dopo Monza (21-24 aprile) farà tappa, nell'ordine, a Misano (3-5 giugno), Imola (2-4 settembre) e Mugello (21-23 ottobre).