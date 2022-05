CIGT | Pergusa: doppietta Lamborghini-VSR davanti alla Honda

Carica lettore audio

Come sempre gli appassionati siciliani hanno risposto al richiamo del motorsport e di Pergusa, affollando sia la tribuna sia il paddock per questo primo round della stagione 2022 del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance.

Temperature decisamente in linea con la stagione, con un leggero vento che attraversa il rettilineo di traguardo.

Liberati e Basz, due dei tre alfieri di VSR, si dividono la prima fila tallonati da Guidetti e Fascicolo. Una partenza “impegnativa” vista la velocità dimostrata dalle Ferrari 488 Challenge.

Modifica dell’ultimo momento per la Huracan del Team Lazarus, dove Stefano Bozzoni farà il primo e l’ultimo stint e partirà dai box. Ottima cornice prima della partenza con l’inno nazionale cantato dal vivo, come nella passata edizione, dalla cantante Angela Nobile.

Liberati ok ma Guidetti si piazza secondo Basz terzo e Coluccio quarto con la 488 Challenge. Ottimo Riva settimo assoluto e secondo di GTCup PA, lungo di fascicolo mentre Liberati leader con mezzo secondo di vantaggio, Fascicolo ai box con la posteriore sinistra forata, probabile contatto con la 488 di Risitano.

#19 VSR, Lamborghini Huracán GT3 Evo: Michele Beretta, Edoardo Liberati, Yuki Nemoto

Fascicolo riparte, Scholze buca alla variante della pineta e rientra per la sostituzione, dopo aver preso le gomme in variante, ma deve ritirarsi nel corso del quinto passaggio.

Al 7° FCY per detriti tra il T11 e T13 che poi si trasforma in Safety Car. Ottimo l’esordio di Rodio terzo nella GT Cup e secondo di classe AM. Riparte la gara all’undicesimo passaggio.

Al restart Liberati va liscio e Guidetti non lo molla, spinge Liberati con Basz che passa Guidetti e si mette in coda al compagno di squadra, Coluccio rimane in testa alla Cup con Buttarelli secondo e Riva terzo.

Novità 2022 i sette secondi di penalità nel caso ci sia nell’equipaggio un pilota PRO, da scontare durante il cambio. Le due Lambo di VSR continuano il forcing, mezzo secondo tra i compagni di squadra e Guidetti terzo a 3”3. Bozzoni entra per la sosta, ma la finestra è ancora chiusa.

"Aramis" entra per il cambio, finestra aperta, per Baratto con Comandini che prende il volante da Fascicolo. Scende Moulin e sale Cola, scende La Mazza per Becagli. Il giro veloce è di Basz in 1’35”396.

Azione in pista

Tra le Cup, Buttarelli sempre in testa con Riva, primo di Pro-Am, secondo e Risitano terzo. Riva rientra al 24° per Mainetti. Liberati IN al 25°, sale Beretta. Magnoni IN al 27° e cambia con Di Fabio.

Dopo i cambi Hites in testa con Beretta secondo e Moncini terzo, nella Cup Mazzola al comando davanti a Cossu e Mainetti. Due minuti di penalità a Del Monte-Bozzoni per aver anticipato il cambio. Beretta cerca di recuperare sul compagno di squadra, tra i due c’è mezzo secondo di vantaggio.

Al 35° Beretta inizia a farsi vedere dal compagno di squadra e passa, sempre al comando le due Huracan del Team VSR, terza posizione per Moncini con la NSX. Comandini spinge e cerca di recuperare, suo il giro veloce in 1’35”274.

Al 41° Mazzola sempre in testa tra le Cup PA con Cossu e Mainetti a seguire, sale Castillo per l’ultimo stint con la Huracan del Team Italy. Al 43° Comandini entra per Nilsson. Moncini con la Honda prova a pressare Hites alla prima variante ma non riesce a passare.

Azione di gara

Al 46° Mainetti IN per Gattuso, purtroppo per loro la gara finisce subito per la rottura del semiasse. Magnoni risale e Rappange lascia a Pesce. Al 50° entra Beretta per Nemoto, Moncini IN con la Honda e cambio gomme, Michelotto pressa la Honda di Cabezas per riconquistare la seconda posizione, lo spagnolo va lungo, Michelotto evita il contatto e ancora un altro giro.

A quindici minuti dalla fine Nemoto comanda la gara con oltre nove secondi di vantaggio su Cabezas, terzo Michelotto davanti a Pijl. Coluccio primo nella Gt Cup PA e Bacci di AM, Donno secondo di PA, Bozzoni secondo di AM ma deve scontare due minuti di penalità, posizione che prenderà poi Pezzucchi.

Negli ultimi minuti si infiamma la lotta per la seconda posizione tra lo spagnolo Cabezas e Michelotto, con l’italiano che rimane con il giro veloce in 1’34”946. Cabezas scatenato pressa la leadership di Nemoto, brividi con Cabezas che prova su Nemoto, si toccano ma Michelotto passa secondo.

#50 BMW Team Italia-Ceccato Motors Racing, BMW M4 GT3: Stefano Comandini, Giuseppe Fascicolo, Alfred Nilsson

Grande bagarre nel finale, Cabezas ripassa Michelotto che a sua volta si riprende la seconda piazza. Nelle ultime due varianti Cabezas prova su Michelotto che invece trova lo spunto sul compagno e va a vincere la gara. Doppietta per il Team VSR, terza la Honda di Nova Race.

Le vittorie per classe, GT3 AM per Di Fabio-Magnoni.

GT3 PRO-AM a Cola-Moulin (VSR) davanti a Comandini-Fascicolo-Nilsson (Ceccato Racing) e Pesce-Rappange (Antonelli Motorsport).

GT3 PRO a Basz-Hites-Michelotto (VSR) davanti a Beretta-Liberati-Nemoto (VSR) e Moncini-Guidetti-Cabezas (Nova Race).

GTCUP AM a Buttarelli-Cossu-Bacci (SR&R) davanti a Locanto-Rodio-Pezzucchi (Krypton Motorsport) e Becagli-Castillo-La Mazza (Team Italy).

GTCUP PRO-AM a Coluccio-Mazzola (Easy Race) davanti a Donno-Risitano-Menechini (Best Lap) e Pavlovic-Fischbaum-Vairani (Bonaldi Motorsport).

Weekend ricco di emozioni, racchiuso in una cornice splendida. Prossima tappa per l’Endurance al Mugello 14-17 Luglio.

CIGT Endurance - Pergusa: Gara