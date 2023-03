CIGT | Nuova sfida in Audi per Attianese: "Feeling già positivo"

Carica lettore audio

Luca Maria Attianese si riaffaccia al Campionato Italiano Gran Turismo. Dopo una partecipazione “part time” lo scorso anno con la Lamborghini GT Cup del Team Italy, il pilota romano debutta nella classe regina con l’Audi R8 di Audi Sport Italia.

Per lui ci sarà la serie Endurance con il debutto a Pergusa, ma starebbe lavorando anche per la serie Sprint.

Il primo test lo ha svolto al 'Tazio Nuvolari' la settimana scorsa, sabato 11. I compagni di squadra sono ancora in via di definizione e saranno annunciati nelle prossime settimane.

Per la squadra di Nibbiola si prospetta un ritorno a tempo pieno in entrambe le serie e il romano è il primo nome della futura line-up 2023.

Emilio Radaelli, Luca Maria Attianese, Audi Sport Italia Photo by: ACI Sport

Attianese, con passato in kart, Mini Challenge, GT Cup si affida al supporto di un pilota blasonato che lo seguirà come Coach, stiamo parlando per Alberto Di Folco che tra l’altro quest’anno sarà alla guida di una R8 del Team Boutsen VDS nel GTWC.

Per Attianese si prospetta una stagione impegnativa, visto l’alto livello della classe regina. Sarà importante fare chilometri e conoscere a fondo la vettura tedesca.

Il test al Nuvolari è stato molto interessante, come spiega lo stesso pilota laziale a Motorsport.com: “Comincia il 2023, sono molto entusiasta di questa stagione con il debutto nella classe regina. Lo scorso anno nel GT Cup ho fatto solo due gare, spero di fare bene e l’obiettivo sicuramente è quello di fare il massimo insieme al Team Audi Sport Italia".

"A Cervesina ci sono stati degli ottimi riscontri cronometrici, il feeling con la macchina è stato molto positivo e non vedo l’ora di scendere in pista a Pergusa per il primo appuntamento stagionale”.