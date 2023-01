CIGT | Nova Race ingaggia Axel Gnos per il 2023

Carica lettore audio

Si accenderà il prossimo 7 maggio il semaforo verde del Campionato Italiano Gran Turismo, tuttavia i team coinvolti sono già in fermento per allestire la migliore line up.

Tra questi c’è Nova Race, la compagine di Jerago con Orago, pronta a difendere i tre titoli Sprint conquistati nella scorsa stagione - Assoluto, Team e Costruttori - che ha ufficializzato oggi il primo dei piloti che salirà su una delle Honda NSX GT3 Evo.

“Sono molto lieto di aver perfezionato l’accordo per la stagione italiana GT3 Sprint con Axel Gnos - ha commentato il Team Manager Christian Pescatori - un pilota che ci permetterà di continuare a consolidare la filiera di piloti giovani nelle file del nostro team e sono uno degli ingredienti della nostra competitività, come hanno confermato lo scorso anno nel migliore dei modi Jacopo e Leo e gli altri che abbiamo schierato".

"Posso anticipare che saremo presto in grado di completare l’equipaggio della macchina che guiderà il nostro primo driver svizzero entro un paio di settimane o all’inizio di febbraio. Si tratterà di un compagno in grado di dare il miglior supporto a Gnos nella sua stagione di esordio in GT”.

Felice del debutto nel GT tricolore con i colori Nova Race, così il pilota della svizzera romanda commenta il suo impegno 2023: "Sono entusiasta di annunciare che entrerò col team Nova Race nel Campionato Italiano GT3 Sprint 202. Ho già fatto un test con la Honda NSX GT3 Evo e la sensazione ricevuta da questa belva è stata molto buona".

"La squadra diretta da Christian Pescatori mi ha pienamente sostenuto e mi sono sentito il benvenuto e a mio agio dal primo minuto. Il mio compagno per questo impegno sarà annunciato in seguito ma, conoscendoli, non vedo l'ora di collaborarci e trarre profitto dalla sua esperienza, e spingerlo quanto più possibile! Questo è un passo importante per la mia carriera".

"Ora sono concentrato sul GT3 e quest'anno voglio spingere al massimo me stesso e il mio team. Il mio traguardo su una prospettiva a lungo termine è diventare un pilota professionista in futuro. Questo nuovo capitolo è possibile perché ho dalla mia parte l'affettuoso e incrollabile sostegno della mia famiglia: non sarei qui senza di loro".

Appena 20 anni per Gnos, ma già una certa esperienza acquisita nel mondo delle corse e, in particolare, nella Formula Regional by Alpine in cui il pilota svizzero ha militato negli ultimi due anni con il team di famiglia, G4 Racing, impegno che ha fatto seguito a due stagioni nell’Italian F4 Championship.

A breve saranno in programma ulteriori test in preparazione dell’imminente stagione, dopo il primo contatto con la vettura giapponese sul Circuito di Cremona che ha già messo in luce un buon feeling con la squadra di Luca Magnoni.