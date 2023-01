CIGT | Nel 2023 scende in campo la Lamborghini Roma by DL Racing

Carica lettore audio

Si pensava che il Campionato Italiano GT in questo mese molto freddo fosse piuttosto fermo e sornione.

In realtà di novità ce ne sono tantissime come abbiamo già anticipato nei precedenti articoli e l’ultimo riguarda una scuderia appena nata.

Stiamo parlando di una nuova struttura, ma già collaudata che si affaccerà appunto ufficialmente in un’altra veste proprio nella serie tricolore, nata dalla collaborazione tra Lamborghini Roma e DL Racing, la squadra di Diego Locanto.

Le due squadre si sono messe insieme per creare una nuova realtà nel motosport; ovviamente lo scopo principale di questa nuova partnership è fare bene ed eccellere nel GT Italiano dalla stagione 2023.

Diego Locanto, DL Racing Photo by: Lamborghini Squadra Corse

La squadra sarà impegnata sia nella serie Sprint che in quella Endurance, ed il team è stato ribattezzato per dare risalto ad entrambe le parti: è dunque la Lamborghini Roma by DL Racing che si affaccia in una serie molto competitiva con un parterre di piloti e team veramente importanti.

Come recita il proverbio non c’è due senza tre: la parte tecnica è affidata ad un team di livello come Target Racing, squadra già vincente per quanto riguarda il Lamborghini Super Trofeo.

Ovviamente il lavoro che si prospetta per la nuova compagine sarà molto importante e ci saranno intanto da comunicare i piloti che saranno in azione, più ulteriori programmi che la squadra sta pianificando.

Tra l’altro sarà attivo anche un settore di reclutamento per cercare nuovi e giovanissimi talenti da ogni parte del mondo.

Proprio in quest’ottica ci sarà già il lancio di un debuttante in uno dei monomarca più impegnativi nel panorama mondiale del motorsport e stiamo parlando appunto del Super Trofeo di Sant'Agata Bolognese, dove correrà un ragazzino egiziano di appena 16 anni, Ibrahim Badawi.

Marco Santonocita, Lamborghini Roma Photo by: Lamborghini Squadra Corse

Queste le dichiarazioni di Marco Santonocita, responsabile di Lamborghini Roma: “Il raddoppio dell’impegno di Lamborghini Roma in ambito motorsport, è il suggello del grande successo ottenuto nella prima stagione di attività, che ci ha portato subito a essere protagonisti in ambito campionato GT Italia e nel Super Trofeo Monomarca Lamborghini a livello internazionale".

"Il Motorsport per Lamborghini Roma è un asset fondamentale per lo sviluppo e l’affermazione del Brand sul nostro territorio e nei contesti esteri più allargati. Grazie alla competenza e professionalità di DL Racing e alla continuità di gestione garantita da Fabrizio del Monte siamo certi che porteremo la nostra scuderia al next stage e siamo pronti a cogliere crescenti successi grazie all’impegno e alla passione personale che tutti noi in Lamborghini Roma mettiamo ogni giorno”.

Locanto ha aggiunto: “Questa nuova ‘superscuderia’ è stata fortemente voluta da entrambe le realtà e nasce dalla genuina passione delle persone coinvolte e dal desiderio di far crescere il progetto fino a diventare una realtà di primissimo piano. Siamo pronti a competere in più campionati, con il GT Italiano in testa, e a cercare di vincere, ecco perché tecnicamente abbiamo puntato su Target Racing, compagine impegnata da anni ai vertici".

"Ci attende un duro lavoro, con tanti piloti in azione nei campionati annunciati e magari in ulteriori programmi che stiamo pianificando. E il lavoro comprenderà anche l’attività di scouting di nuovi, giovanissimi talenti provenienti da ogni parte del mondo, tanto che già quest’anno nel SuperTrofeo lanceremo un rookie egiziano di appena 16 anni, Ibrahim Badawi”.