CIGT | LP Racing al via dello Sprint con Cecotto-Di Giusto

Carica lettore audio

I piloti sono Jonathan Cecotto e Mattia di Giusto; il primo è la conferma del buon lavoro svolto nel 2021 e per il suo giovane compagno di squadra è il debutto in GT3.

Un equipaggio fresco e determinato a fare bene, in quella che sarà una stagione molto tirata, con tanti piloti e team pronti a dare battaglia.

Nei test pre-campionato andati in scena a Monza il 15 aprile, l’equipaggio LP Racing è stato il più veloce in due sessioni, a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto.

I due ragazzi affiatati in macchina e fuori, si allenano insieme e sono diventati buoni amici, entrambi con esperienza.

La settimana prossima parte il campionato, primo appuntamento a Monza per poi passare a Misano il 2-5 giugno. Dopo la lunga sosta si riprende a Imola il 1-4 settembre, per poi arrivare all’ultimo appuntamento al Mugello nel weekend del 20-23 ottobre.

#88 LP Racing, Lamborghini Huracan GT3 EVO: Jonathan Cecotto, Mattia di Giusto Photo by: LP Racing

Luca Pirri, Team Principal: "Sono estremamente felice della formazione di questa stagione, dove accanto al riconfermato Jonathan, ormai portacolori del Team LP Racing, andiamo ad aggiungere un giovane dalle grandi doti e potenzialità, Mattia, 24enne di Udine e Campione in carica GT4 con 8 vittorie su 8 gare. È pronto per fare il salto in GT3 e lo sta facendo con grande impegno e dedizione. Sono sicuro che saprà regalarci grandi imprese e soddisfazioni".

Jonathan Cecotto: "Sicuramente è bello fare il secondo anno con la squadra, mi sento come in famiglia e di continuare con il lavoro iniziato nel 2021. Sono felice di trovare Mattia accanto a me, siamo molto amici anche al di fuori della pista, quindi sono pronto. Contento del lavoro svolto nei test, c’è ancora da lavorare ma credo che abbiamo iniziato con il piede giusto".

Mattia Di Giusto: "Sono molto contento e teso, però dalla prima giornata di test tutto sembra andare nella direzione giusta e il team è sicuramente di prim’ordine. Contentissimo di correre con Jonathan è un grande amico, sicuramente faremo un buon lavoro e le premesse ci sono tutte".