CIGT | Lamborghini-Imperiale e Audi in Pole al Mugello

Q1 GT3

Colpo di scena al pronti via con la Mercedes di Pesce che si ferma al T2. Partenza delle qualifiche con 18° di asfalto e 19.7° l’aria. Di Amato con 1’45”925 sale subito in vetta con Greco secondo e Gai terzo.

Glock si infila subito secondo con 1’46”686 ma vola Di Folco in testa con 1’45”686. Ceccotto ottimo terzo con 1’45”962.

Bella progressione per Patrinicola con la R8 di Audi Sport Italia in 1’50”052.

Niente scossoni nella parte finale della sessione con Di Folco che abbassa il limite a 1’45”579 davanti a Di Amato, Ceccotto.

GT Cup-GT4

Il “solito” Pera stacca il primo crono con 1’50”546 davanti a Giovanni Berton, terzo Babalus con la 488 Challenge di Best Lap. Sale in terza posizione Donovan Privitelio con 1’51”591.

In GT4 Ferri davanti a Schjerpen e Cerati. Postiglione non si smentisce e sale secondo dietro a Pera con Testa terzo che è passato in Pro-AM.

#1 Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Marco Butti, Simone Patrinicola Photo by: ACI Sport

Q2 GT3

Urcera e la sua Ferrari della Scuderia Baldini subito in pista con la Huracan di Middleton. Middleton dopo un giro rientra e “calza” quattro pneumatici nuovi. Per Guerra il primo crono con 1’47”410, ma Butti fa meglio in 1’46”398 davanti a Urcera.

Klingmann vola la sua M4 GT3 con 1’46”156, quarto Galbiati. Fantastico tempo di Butti che vola con la R8 in testa alla classifica con 1’45”675. Urcera prova l’ultimo assalto, Middleton fa funzionare gli pneumatici nuovi e sale secondo.

Grande tempo di Urcera che mette la sua 488 GT3 in seconda posizione. Pole position al giovane Marco Butti, davanti a Urcera, Moncini, Middleton, Klingmann.

GT Cup-GT4

Ultima fase delle qualifiche, primo crono per Poppy in 1’52”175 e secondo per Piccioli, ma una bandiera rossa interrompe subito la sessione per l’uscita di Marchetti all’Arrabbiata 2.

Al restart Barri passa in testa con 1’51”333 ma fa meglio Donno in 1’50”780, bene il giovane Mainetti. Ottimo Mendez con la Huracan ST EVO.

Donno e Barri ripassano davanti in decima e undicesima posizione assoluta, rispettivamente con 1’50”450 e 1’50”890.

#6 Imperiale Racing, Lamborghini Huracan GT3 EVO: Alberto Di Folco, Stuart Middleton Photo by: ACI Sport

Qualifiche senza grossi acuti, a parte la Pole di Butti, peccato per Pesce-Rappange che dovranno partire dal fondo, sempre che possano mettere a posto la vettura.

La lotta per i titoli si accenderà alle 15;10 con la prima gara.

CIGT SPRINT - Mugello: Qualifiche