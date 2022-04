CIGT | La stagione Sprint 2022 parte da Monza con oltre 40 auto

Carica lettore audio

Di scena la serie Sprint che in base all’elenco provvisorio dei partecipanti, passa le quaranta vetture.

La classe GT Cup è quella più in “forma” con oltre metà dello schieramento. Tre saranno le GT4 in pista, le due Mercedes di Nova Race, con il rientrante Alessandro “Matitone” Marchetti in coppia con Aleksander Schjerpen, mentre il secondo esemplare sarà affidato a Fulvio Ferri e Filippo Bencivenni.

A contendere la corona, la Cayman MY 2022 di Autorlando con Dario Cerati e Giuseppe Fondi. Nella classe regina, con il #1 sulle portiere, i giovani Marco Butti e Simone Patrinicola che sono debuttanti e soprattutto avranno il peso di difendere il titolo conquistato lo scorso anno da Audi Sport Italia con Agostini-Ferrari.

Gianluigi Piccioli, Ebimotors, Porsche 911 GT3 Cup Photo by: Ufficio stampa Ebimotors

La Ferrari di Easy Race è stata affidata a Daniel Vebster e Riccardo Agostini che sono debuttanti sulla GT3 di Maranello.

Due le Huracan GT3 EVO per Imperiale Racing, una per Middleton e Di Folco e l’altra per Paul August che correrà in solitaria.

AF Corse schiera una GT3 per Alessandro Cozzi, già apprezzato nel Ferrari Challenge, 12h del Golfo con Mastronardi-Sernagiotto e altro ancora.

La seconda 488 GT3 invece, vedrà al volante la coppia formata da Angelo Negro e il cinese Huilin Han, vincitore del Lamborghini Super Trofeo Asia – Am nel 2019.

Doppia sfida anche per la Scuderia Baldini che si presenta con due equipaggi, uno formato dal milanese Stefano Gai in coppia con Nelson Panciatici, il pilota di Reims vanta un passato in kart, formule varie e due titoli in ELMS in classe LMP2 nel 2013 e 2014.

Il secondo esemplare invece, vede l’ingresso di Daniele Di Amato che non ha bisogno di presentazioni, in coppia con l’argentino Josè Manuel Urcera che vanta esperienze nel turismo argentino.

Nova Race, Honda NSX GT3 Evo22: Francesco Guerra, Matteo Greco Photo by: Nova Race

Due le Mercedes AMG GT3 di Antonelli Motorsport, una per l’inedita coppia Kikko Galbiati e Matteo Cressoni. Per Galbiati è un rientro nel GT Italiano e soprattutto in casa Antonelli, team che lo portò all’esordio in F4 e nel GT Italiano.

Cressoni è un altro pilota dal curriculum dantesco, dal GT Italiano alla 12h di Sebring per passare al WEC e tanto altro, si farebbe sicuramente prima a dire, dove non ha corso.

La seconda vettura tedesca vede al volante Emidio Pesce e il tedesco Jop Rappange, già presente nell’europeo GT4.

Da tenere bene d’occhio l’equipaggio by Ceccato Motors con la BMW M4, con i due factory driver Timo Glock e Jens Klingmann, il primo noto ex pilota di F1 con Toyota, Jordan, Marussia, Virgin, il DTM e non dimentichiamoci GP2 e Champ Car. Klingmann altro pilota super esperto con Formula, Adac Gt Master, VLN e Blancpain.

Tre invece le Honda NSX GT3 EVO per Nova Race, affidate a Magnoni-Lippi, Guidetti-Moncini e Guerra-Greco. Presente la Huracan di LP Racing con il giovane e veloce Jonathan Ceccotto in coppia con Mattia Di Giusto.

Ceccato Motors Racing, BMW M4 GT3 Photo by: BMW

Nutrito il parterre della GT Cup, a partire dal duo in rosa Linossi-Piria con la Porsche di Tsunami RT. AB Motorsport sempre su Porsche con Di Leo-Poppi, in solitaria Andreas Mendez con la Huracan di Bonaldi, pilota colombiano con un passato nel Star Mazda Championship, kart e altro. Secondo esemplare per Fischbaum-Pavlovic.

Due le Huracan per il Team Italy di Ermanno Dionisio, una per il romano Luca Maria Attianese, all’esordio in Gt, in coppia con Ruiz Fidel Castillo che abbiamo visto nel Campionato Italiano Sport Prototipi. La seconda vettura per Giacomo “Momo” Barri e Eric Scalvini.

Ancora una Huracan, questa volta del Team FFF che vedrà in “solitaria” Luciano Privitelio.

Ebimotors non poteva mancare, il Team di Enrico Borghi porta una 991 GT3 Cup per il bolognese Davide Amaduzzi e l’americano Jeffrey Nelson e il secondo esemplare per il lucchese Riccardo Pera e Gianluigi Piccioli.

Ancora una vettura di Sant’Agata, qui siamo in casa Antonelli Motorsport con Gianluca Carboni e Lorenzo Pegoraro, mentre al volante delle due 488 Challenge di Best Lap troviamo la coppia Marzialetti-Tibaldo e Pitorri-Simonelli.

Luca Maria Attianese, Team Italy, Lamborghini Huracan ST Photo by: Team Italy Motorsport

Tre le Porsche di Krypton Motorsport, la squadra di Stefano Pezzucchi, schiera il duo inedito composto dal romano Alberto Rodio e Diego Locanto, quest’ultimo partecipa anche al Porsche Carrera Cup Italia e al Porsche Club GT. Per Rodio è un esordio, proviene dalle vetture turismo (TCR) ma non manca di esperienza, come del resto il compagno di squadra.

Secondo esemplare per Gattuso-Mainetti e la terza per Tazio Pieri che correrà da solo.

Easy Race porta anche la 488 Challenge, affidata a Coluccio-Mazzola che se la dovranno vedere anche con le vetture gemelle del Team SR&R, con Alessandro Berton e Samuele Butarelli e Emilio Rocchi e Alfredo Salerno.

Due le Porsche per la squadra di Enrico Fulgenzi, una per Baruchelli-Alessandri e l’altra per Bronzini-Tabacchi. Presente anche Autorlando con una 911 GT3 Cup affidata a Ghezzi-Pichier.

Francesca Linossi, Vicky Piria, Tsunami RT, Porsche 911 GT3 Cup Photo by: Tsunami RT

Nella speranza di non aver dimenticato nessuno, si può dire che la miccia è ufficialmente accesa.

Da capire se nelle prossime tappe vedremo gli schieramenti divisi anche in gara. Oltre quaranta macchine al via, dimostrano l’ottimo lavoro portato avanti da ACI Sport in quella che spero possiamo considerare la prima stagione post-pandemia.

E in chiusura semplicemente diciamo: “Gentlemen, start your engines”, una frase che racchiude tutta la passione per il motorsport.