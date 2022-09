CIGT | Krypton ad Imola con Berton al posto di Gattuso

Carica lettore audio

Il Team Krypton Motorsport ritorna in pista all’Enzo e Dino Ferrari di Imola per il terzo appuntamento della stagione del Campionato Italiano Gran Turismo serie Sprint.

Giovanni Berton sarà al fianco di Alessandro Mainetti, dato che Stefano Gattuso sarà assente per un problema di salute.

Entrambi saranno al volante della Porsche 911 GT3 Cup #322, mentre il secondo esemplare sarà affidato alla coppia Locanto-Costacurta col #372 e la terza sarà a disposizione di Tazio Pieri con il #389.

Proprio quest’ultimo è leader nella classifica AM con tre punti di vantaggio sui diretti avversari. Locanto-Costacurta dovranno portare a casa punti importanti per cercare di recuperare in graduatoria.

Mainetti arriva a Imola con il terzo posto, a solo otto punti dalla leadership. Sarà un weekend molto combattuto, oltre quaranta macchine in pista che si daranno battaglia fin dalle due sessioni di prove libere del venerdì, 100’ a disposizione.

#389 Krypton Motorsport, Porsche 911 GT3 Cup: Daniele Cazzaniga, Davide Di Benedetto, Giuseppe Nicolosi Photo by: ACI Sport

Fortunatamente le qualifiche (al sabato) saranno divise, con le GT Cup in pista con le sole GT4 (dovrebbero essere tre).

Semaforo verde di gara 1 al sabato dalle 18.20 sulla distanza standard di 50’+1 giro. Domenica gara 2 a partire dalle 15.00 sulla medesima distanza. A fare da ago della bilancia, oltre al traffico potrebbe arrivare il meteo, ad ora sabato e domenica è prevista pioggia.

"Per prima cosa faccio i miei auguri di pronta guarigione a Stefano, vogliamo rivederlo presto in macchina - ha dichiarato il proprietario del team, Stefano Pezzucchi - Si ritorna in pista dopo una lunga pausa, a Imola ci saranno oltre quaranta macchine e il traffico sarà importante".

"Abbiamo molto da lavorare, Tazio e Alessandro sono in buona posizione di classifica, a Imola sarà importante fare bene per lasciare un margine per l’ultima tappa del Mugello".