CIGT | In griglia ci sono le Porsche del team di Enrico Fulgenzi La squadra jesina sarà in azione in GT Cup nel 2022 con Alessandri e Baruchelli come primi piloti confermati, in attesa di trovare il terzo per la 911.

Di: Stefano Reali Carica lettore audio Il Team di Enrico Fulgenzi non ha resistito al richiamo del Campionato Italiano Gran Turismo e proprio a Monza debutterà nella serie tricolore con ben due Porsche 911 GT3 Cup. Anzi, la novità delle ultime ore sta proprio nel numero di vetture, che potrebbero salire a tre. Il primo equipaggio definito vedrà, per la prima volta, la coppia formata da Pier Alessandri e Dario Baruchelli che hanno già dimostrato di trovarsi a proprio agio sulla vettura di Stoccarda. Alessandri è già stato al volante della macchina del team jesino nella passata stagione in occasione di alcune apparizioni nel Porsche Sprint Challenge Suisse. Il pilota di Savignano sul Rubicone è già stato protagonista nella serie tricolore negli anni passati, a bordo di una Lamborghini nel Super Trofeo in GT Cup; oltre a questo si registrano diverse esperienze con vetture da Rally. "Per un gentleman driver le aspettative sono sempre "qualitative": cercare di migliorare ad ogni gara e vedere che risultati arrivano", spiega Alessandri. Enrico Fulgenzi, Porsche 911 GT3 Cup Photo by: Enrico Fulgenzi Dall’altra parte troviamo Dario Baruchelli che possiamo dichiarare un 'Porschista DOCG' vista la sua vasta esperienza con molti modelli della Casa tedesca. Un terzo pilota è ancora da definire, oltre all’equipaggio della terza vettura. A loro fa eco il Team Owner, Fulgenzi: “Sono orgoglioso di riaccogliere Pierluigi nel team dopo le belle gare del 2021, e non vedo l'ora di vedere come si comporteranno Dario e il terzo pilota "Top-Secret" nel Campionato Italiano GT Sprint". "Sarò presente dietro le quinte per seguire questa nuova bellissima avventura come Team Owner, non vedo l'ora di iniziare”. La battaglia della GT Cup sarà sicuramente avvincente visti i numeri che si stanno palesando per il primo appuntamento della stagione a Monza. condivisioni Bet here Bet now Bet here Bet now Articolo precedente CIGT | Cressoni-Galbiati, PRO da tenere d’occhio per Antonelli condivisioni