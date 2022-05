CIGT Endurance | Lamborghini in Pole a Pergusa, doppietta VSR

Carica lettore audio

Il sole della Sicilia risplende sulla prima dell’Endurance del Tricolore GT. Programma anomalo che ha visto le potenti Gran Turismo, scendere in pista nella giornata di venerdì per una sessione di test di quattro ore.

Non sono mancate le sorprese, soprattutto da parte della Porsche di Davide Di Benedetto, causa una scordolata si è rotto il motore.

Si è innescata così una ricerca che ha trovato in Enrico Fulgenzi il fornitore del propulsore, caricato su un furgone in direzione Sicilia è arrivato alle prime ore dell’alba e prontamente sostituito dal Team Krypton Motorsport.

Nella prima sessione di libere si è messa in evidenza la Mercedes AMG GT3 di Galbiati-Scholze, davanti alla Honda NSK di Moncini-Guidetti-Cabezas e la Ferrari di Postiglione-Agostini-Patrese. Velocissime le 488 Challenge che navigano costantemente nella parte alta della classifica.

Seconda sessione di libere con temperature alte, assente Mainetti per un piccolo disturbo. Classifica che durante la sessione si è rimescolata più volte, alla fine tre Huracan GT3 EVO davanti e le 488 Challenge si confermano velocissime.

Una Bandiera Rossa sospende la prova per diversi minuti, causa un contatto contro le barriere, a bassissima velocità, alla curva 7 della Honda NSX per Guidetti. Qualifiche partono in forte ritardo, circa 70’ tra bandiere rosse varie, incidenti e altro. Ottimo il lavoro dei commissari del circuito che hanno lavorato per risolvere le problematiche.

#77 Nova Race, Honda NSX GT3 Evo 22: Luca Magnoni, Diego Di Fabio Photo by: ACI Sport

Q1

Pronti via e subito bandiera rossa, sembra per lo stop della Ferrari di Patrese. Si riparte e il primo crono è per Coluccio con la 488 Challenge in 1’37”831, fa meglio Baptiste con la Huracan Gt 3 di VSR con 1’36”938. Senza sosta la lotta per il miglior crono, Pijl 1’36”655. Coluccio in testa alla GT Cup davanti a Riva (Krypton Motorsport) e Risitano (Best Lap) che gli prende la seconda piazza.

Cabezas vola con la Honda (Nova Race) ma Nemoto con la Huracan è primo con 1’36”232. Coluccio continua a stupire con la 488 Challenge, secondo assoluto in 1’36”296. Nemoto abbassa ancora il limite a 1’35”531. Q1 a Nemoto davanti a Pijl e Basz. In GT Cup c’è Coluccio davanti a Risitano e Riva. Un incoraggiante ottavo posto per fascicolo, ottavo al debutto sulla M4 GT3. Senza tempo Nicolosi ancora ko per il motore e Patrese per un problema tecnico.

#312 Best Lap, Ferrari 488 Challenge Evo: Eliseo Donno, Nicholas Risitano, Manuel Menichini Photo by: ACI Sport

Q2

Per Gattuso il primo crono con la Porsche di Krypton, 1’40”603, vola il giovane Moncini con la Honda 1’39”678, vola più di lui Mazzola con la 488 Challenge in 1’36”367 davanti alle due NSX di Di Fabio e Moncini. Si ristabilisce la classifica con Michele Beretta con la Huracan GT3 EVO in 1’35”797.

Comandini al debutto in qualifica con la M4 GT3 segna il primo crono con 1’39”092 e subito si migliora nel primo parziale, mentre Moncini si porta secondo in 1’36”008. Comandini in forcing, secondo tempo in 1’35”883. Moncini vola, ma Beretta lo scalza in 1’35”745, Comandini non molla, mentre Moncini si riporta in testa in 1’35”395. Hites terzo, Moncini secondo e Beretta in testa, 1’35”291. Lotta fino all’ultimo secondo, Moncini ancora in testa davanti a Beretta e Comandini fino alla bandiera a scacchi. Tra le Cup svetta Mazzola davanti a Gattuso e Menechini.

#63 VSR, Lamborghini Huracán GT3 Evo: Karol Basz, Benjamin Hites, Mattia Michelotto Photo by: ACI Sport

Q3

Svetta subito Magnoni con la NSX in 1’37”719 davanti a pesce e Pavlovic, Mainetti quarto nonostante abbia avuto un problema fisico è salito comunque in macchina. Grande prova di carattere. Bandiera rossa per detriti al T4, seconda variante. Nel frattempo era passato in testa Baptiste con la Huracan di VSR. Si riparte per gli ultimi nove minuti, ma altra rossa.

Pijl alla Zagaria prende un dissuasore sotto la macchina che lo fa andare contro le barriere nel momento di impostare la curva. Marshall ancora a lavoro, rimettono in sicurezza la pista, tolgono la macchina e si riparte. Baptiste sempre in testa con le due Honda di Guidetti e Magnoni in caccia. Coluccio con la 488 si infila nel mezzo mentre Liberati va in pole provvisoria con 1’35”884. Grande prestazione per Galbiati che sale quinto, Coluccio inarrestabile, terzo assoluto con 1’36”304.

Galbiati vola e sale in Pole con 1’35”575 davanti a uno splendido Mattia Michelotto, ma il giovane Nilsson con la BMW M4 GT3 sale secondo con 1’35”622. Lotta fin sotto la bandiera a scacchi, una battaglia incredibile che non si vedeva da un po’, la Sicilia si merita questo spettacolo. Galbiati alla fine la spunta con 1’34”873, unico sotto il muro dell’1’35” davanti a Michelotto, Liberati, Nilsson.

#333 SR&R, Ferrari 488 Challenge Evo: Samuele Buttarelli, Lorenzo Cossu, Alessio Bacci Photo by: ACI Sport

Tra le GT Cup Coluccio davanti Donno e Pavlovic. Bella prova di carattere per Mainetti che pur debilitato porta a casa il quinto posto. Alla fine partiranno in Pole Beretta-Liberati-Nemoto davanti a Basz-Hites-Michelotto, quindi prima fila per due delle tre Huracan di Sospiri. Terza piazza per Moncini-Guidetti-Cabezas davanti a Comandini-fascicolo-Nilsson.

In GT Cup grande prestazione per la 488 Challenge by Easy Race per Coluccio-Mazzola davanti a Donno-Risitano-Menechini e terza per Gattuso-Mainetti-Riva. Peccato per la 488 di Patrese-Agostini-Postiglione che sembra non riesca a partire domani, out anche la Porsche di Nicolosi-Di Benedetto-Cazzaniga, proprio nella gara di casa.

Domani la gara partirà alle 13;00 e sicuramente sarà molto combattuta, da tenere sotto osservazione le 488 Challenge EVO, molto performanti negli allunghi di Pergusa. La Sicilia è pronta, Pergusa anche che spettacolo sia.

CIGT ENDURANCE - Pergusa: Qualifiche