CIGT | Doppia Pole ad Imola per la BMW-Ceccato

Q1 GT3

Temperature nella norma, ideali per gli pneumatici, nella speranza che non arrivi la pioggia. La classe regina si prende il suo spazio, quindici vetture che si giocano la partenza al palo in gara 1. Ovviamente tutti a caccia della BMW M4 GT3 che in entrambe le sessioni di libere ha siglato il miglior tempo.

Rispetto alla lista provvisoria dei partecipanti, le auto in totale sono quarantaquattro, solamente due le Huracan di Imperiale e Luca Magnoni correrà entrambe le gare per l’assenza di Alberto Lippi. Primo crono per Urcera con la Ferrari di Baldini in 1’42”415, seguito dalla NSX di Moncini e la seconda vettura di Baldini con il francese Panciatici. Bene il giovane Butti in quarta posizione. Schjerpen svetta nella GT4 davanti a Bencivenni e Cerati.

Klingmann con la M4 si piazza secondo ma il veloce Ceccotto con la Huracan di LP Racing lo scalza, poco dopo il tedesco si riporta secondo. Svetta il giovane Middleton con la Huracan di Imperiale Racing, sale in Pole in 1’41”578.

Non si ferma il forcing di Klingmann che passa davanti in 1’41”370. Sesta posizione per Kikko Galbiati con la AMG di Antonelli, mentre Moncini conferma la sua velocità, passa in seconda posizione con 1’41”458 è proprio il caso di dire il DNA non è un’opinione.

Qualifica sicuramente importante vista la quantità di vetture in pista, sotto la bandiera a scacchi, pole di Klingmann davanti a Moncini, Middleton, Urcera, Ceccotto, Galbiati, Panciatici, Butti.

Q1 GTCup+GT4

Tazio Pieri subito veloce, ma Levorato sigla 1’45”836 con la Porsche di Tsunami. Mac con la 488 del Team Baron porta l’asticella a 1’45”162 con Levorato in progressione e Berton terzo. Scatenato Mikkel Mac, undicesimo assoluto con 1’44”346 con l’americano Clarke secondo sempre con la 488 Challenge.

In forma Giardelli, ospite in questa gara, che segna 1’44”877 con la Porsche di Ebimotors che divide con Gaiofatto. Il pilota di Colico si migliora ed è il più veloce della GT Cup con 1’44”334. In GT4 c’è sempre Schjerpen in testa davanti a Bencivenni e Cerati. Nella lotta si inserisce anche Postiglione, terzo nella Cup con 1’44”483.

Q2 GT3

Stesse condizioni di pista della Q1, primo crono per Patrinicola con la R8 in 1’45”436, subito davanti uno scatenato Di Folco con 1’45”590 seguito da Di Amato con la 488 di Baldini. Guidetti con la NSX si porta a ridosso della Huracan secondo con 1’42”446. Bene Gai (Scuderia Baldini), quarto davanti alla Huracan di Di Giusto (LP Racing) che poi scavalca il milanese.

Guidetti va in Pole con 1’41”433, Di Folco non molla la presa e Glock si piazza terzo. Di Folco risponde con il miglior tempo ma Glock porta l’affondo in 1’41”085. Red Flag a due minuti dalla fine per l’uscita della Ferrari di Angelo Negro nella sabbia della Villeneuve, la sessione si è poi chiusa qui.

Q2 GT Cup+GT4

Sempre veloci le Ferrari 488 Challenge con Donno nono assoluto con 1’43”732 davanti all’americano Clarke, terzo Tabacchi con la Porsche e quarto Poppy. Spinge la Piria sulla Porsche di Tsunami con 1’45”526. Non poteva mancare l’affondo di Pera che segna un 1’44”204 ed è terzo di GT Cup. Nella GT4 Di Fabio davanti a Ferri e Locatelli.

Senza tempo la Porsche di Pieri e la Ferrari di Mazzola e la Cayman di Ghezzi. Classifica che rimane invariata sotto la bandiera a scacchi, buona la prestazione di Vicky Piria al rientro nella serie. Non sarà della partita la Ferrari di Agostini-Vebster causa un problema al propulsore.

Da capire come in gara riusciranno a gestire le 488 Challenge che sono inserite nel gruppo delle GT3, in previsione di una gara difficile che potrebbe essere compromessa da un possibile arrivo di uno scroscio temporalesco. Staremo a vedere cosa succederà all’accensione del semaforo verde di gara 1 nel pomeriggio alle 18;20.