CIGT | Donno-Risitano-Menichini trio Endurance di Best Lap

E’ un equipaggio assolutamente inedito quello che la Best Lap schiererà nella serie Endurance del Campionato Italiano Gran Turismo 2022 al volante della Ferrari 488 Challenge Evo.

Ne faranno parte un giovane pilota proveniente dal Karting, il 17enne leccese Eliseo Donno, un campione italiano in carica, il 33enne romano Nicholas Ristiano, vincitore lo scorso anno del titolo GT Cup Endurance, e un esordiente, il 35enne milanese Manuel Menichini, alla sua prima partecipazione assoluta nella competizione automobilistica.

E’ il kart a unire Eliseo Donno, lo scorso anno vincitore del Campionato Italiano Aci Karting nella categoria Senior Rok, e Nicholas Risitano, ex campione italiano, europeo e mondiale, entrambi scoperti e seguiti dal KGT Motorsport di Stefano Tredicine.

Per il 17enne pilota di Corigliano d’Otranto si tratta di un vero e proprio esordio nelle corse automobilistiche dopo diverse stagioni nel karting e il titolo conquistato nel 2021. Donno, inotre, si è messo in mostra in tante gare con pole position e vittorie ed è stato selezionato dalla Scuola Federale ACI SPORT per il SUPERCORSO 2021.

Al suo fianco Donno troverà un pilota esperto come Risitano che avrà l’obbligo di difendere il titolo 2021, conquistato sempre al volante della Ferrari 488 Challenge Evo. Entrambi avranno ancora la supervisione di Stefano Tredicine che quest’anno affiancherà gli impegni del suo team a quelli del GT italiano. Per il 17enne leccese, inoltre, la stagione 2022 significherà anche tre gare e le finali del Ferrari Challenge, mentre Risitano sta valutando anche altre opportunità.

“La mia scelta di cambiare team è dovuta alla voglia di nuovi stimoli con me stesso - ha tenuto a precisare il campione romano - e sono grato per tutto il supporto che mi ha dato il mio vecchio team composto da persone eccezionali, che ci ha portato a vincere il titolo al primo anno.”

A completare l'equipaggio del Best Lap c’è l'esordiente Manuel Menichini, che ha deciso di prendere parte al campionato dopo aver partecipato ad alcuni test con Risitano. “Sì con Manuel è nata un’amicizia che ha portato alla sua partecipazione al campionato - ha ribadito Risitano - sarò il suo coach in pista come lo sarò per Eliseo, entrambi sono esordienti nelle corse automobilistiche e hanno un grande potenziale, spero di essere un punto di riferimento importante per il prosieguo della loro carriera.”

L’equipaggio della Best Lap sarà coordinato dalla KGT World Sport Agency, con il supporto di BKNG, che gestiranno la carriera dei piloti con la potenzialità, l'esperienza e le capacità di supportarli a 360 gradi nella preparazione fisica, mentale, tecnica, alimentare, gestione pubblicitaria e di management al fine di strutturare al meglio il loro futuro.

Il debutto ufficiale in pista per Donno-Risitano-Menichini avverrà a Pergusa (EN), dal 12 al 15 maggio, teatro del primo appuntamento della serie Endurance a cui seguiranno le tappe del Mugello (14-17 luglio), Vallelunga (15-18 settembre) e Monza (6-9 ottobre), con la disputa di una gara di 2 ore per ciascun week end.