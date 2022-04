CIGT | Di Folco-Middleton-August con Imperiale nello Sprint 2022

Carica lettore audio

Riconfermati Alberto Di Folco e Stuart Middleton in pista con la vettura #6 dopo il secondo posto ottenuto lo scorso anno nell’Endurance, mentre sulla #9 Paul August esordirà in solitaria nella serie Sprint dopo aver ben figurato, sempre con il team di Mirandola, nelle ultime due gare Endurance della passata stagione.

Di Folco, 26 anni lo scorso 21 marzo, è un pilota la cui carriera risulta legata a doppio filo con Imperiale Racing. Dopo gli esordi nel kart e alcune esperienze con le ruote scoperte, il team di Mirandola ha infatti tenuto a battesimo il suo esordio GT nel Lamborghini Super Trofeo Europe 2014, concluso con una bella vittoria Pro-Am.

Da allora ha sempre corso con vetture Lamborghini e nel suo palmares spiccano anche il secondo posto nella Total 24 Hours of Spa 2018 in Am Cup oltre ad esperienze nella Blancpain GT, oggi GTWC, nell’International GT Open e ovviamente nel Campionato Italiano Gran Turismo.

Alberto Di Folco, Imperiale Racing

Middleton, classe 1999, ha ottenuto numerosi successi con le Ginetta con cui ha debuttato con le ruote coperte nel 2015. Vincitore in quell’anno del KICK Start Energy Ginetta Junior Winter Series e secondo nel Simpson Race Products Ginetta Junior Championship 2016, si è laureato campione l’anno successivo nel British GT Championship in categoria GT.

Nel 2018 ha conquistato il secondo posto nella GT4 European Series in Silver Cup mentre nel 2019 ha esordito con il marchio Lamborghini, chiudendo terzo il Super Trofeo Europe Pro. Dopo il podio sfiorato nella serie North America 2020, lo scorso anno ha esordito in GT3 e con Imperiale conquistando subito il secondo posto della serie Endurance.

August, classe 1994, ha esordito lo scorso anno in GT3 disputando la seconda metà della stagione Endurance ed ha ottenuto, insieme ai compagni di equipaggio, un secondo posto AM sia a Vallelunga che a Monza.

La sua decisione di proseguire con Imperiale è stata accolta con grande entusiasmo da parte di tutto il team, carico di determinazione per permettergli di proseguire nella sua curva di apprendimento e di miglioramento.

Paul August, Imperiale Racing

Luca Del Grosso (Team Manager): "Siamo davvero molto felici di poter proseguire con Alberto, Stuart e Paul dopo le soddisfazioni che abbiamo raccolto insieme nella stagione 2021. Cambiamo il terreno di confronto, dato che ci sposteremo dall’Endurance allo Sprint, ma le prospettive sono quelle di fare bene e di aumentare il feeling tra di noi".

"Di Folco e Middleton hanno dimostrato una grande sintonia nel corso della passata stagione oltre che ad una spiccata sensibilità di messa a punto, mentre August è stato una sicura sorpresa dato che all’esordio in GT3 si è subito trovato molto bene con la squadra e con la vettura e per questo sono sicuro che anche quest’anno potremmo raccogliere dei bei risultati”.

Alberto Di Folco: “Sono molto felice di riconfermare la mia partecipazione al Campionato Italiano Gran Turismo, questa volta lo Sprint, con il team Imperiale Racing. Si tratta di una realtà altamente professionale, oramai per me una famiglia. Ringrazio Luca Del Grosso per la fiducia e sottolineo la nostra determinazione per portare a termine nel migliore dei modi tutti i progetti di cui abbiamo parlato, non solo legate al CIGT".

"Dopo il secondo post ad un soffio dalla vittoria dello scorso anno l’obiettivo è solo uno: vincere! Darò il massimo per raggiungere questo risultato, e sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni. Un grazie ai miei sponsors, a chi crede in me, allo staff di Lamborghini Ginevra e in particolare ad Enzo Gagliardi dato che continuano a supportarmi aiutandomi a realizzare i miei obiettivi”.

Stuart Middleton: “Sono davvero felice di proseguire con Imperiale Racing e il mio compagno di squadra Alberto Di Folco. L'anno scorso, come squadra, ci siamo comportati davvero molto bene in ogni gara, abbiamo lottato fino alla fine e abbiamo perso il campionato solo negli ultimi metri dell’ultima gara. Le probabilità non hanno girato a nostro favore, quindi torniamo in pista più determinati che mai per conquistare il titolo!”.

Paul August: "Sono davvero entusiasta di poter concretizzare una stagione completa con Imperiale Racing nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. Si tratta di un'opportunità perfetta per imparare dai migliori e continuare ad accrescere le mie capacità di pilota. Onestamente non potrei immaginare un team migliore con cui affrontare questa nuova sfida!"