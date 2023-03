CIGT | Di Benedetto-Nicolosi-Pezzucchi in Endurance con Krypton

Carica lettore audio

Ci si avvicina sempre più alla ripresa dei campionati italiani patrocinati da ACI Sport e già ci sono grandi novità in casa Krypton Motorsport.

La compagine bresciana annuncia infatti il primo equipaggio che prenderà parte alla ventunesima edizione della serie Endurance del Campionato Italiano Gran Turismo, composto da Davide Di Benedetto, Giuseppe Nicolosi e Stefano Pezzucchi.

L’equipaggio si presenterà sulla griglia di partenza con la nuovissima e fiammante Porsche 992 GT3 Cup 4.0 #222 che, da quest’anno, rientrerà tra le vetture in lizza per la conquista del titolo nella categoria GT Cup.

Tornando al terzetto, enorme è la soddisfazione per Stefano Pezzucchi, team principal di KMS e pilota.

“Per il tredicesimo anno consecutivo vedremo le nostre vetture prendere parte a competizioni riservate a vetture GT - dice Pezzucchi - Questo testimonia come Krypton Motorsport sia una squadra ambita da numerosi piloti, per la professionalità e le competenze di chi opera al suo interno”.

Al volante, a completare un team tutto nuovo ma dall’enorme potenzialità, il catanese Nicolosi e l’agrigentino Di Benedetto, giunti al quarto posto di categoria lo scorso anno e pronti a migliorare la propria classifica nella categoria GT Cup AM in cui il terzetto sarà impegnato.

Entrambi sono fiduciosi e nutrono buone aspettative.

Il via per la serie di lunga durata è previsto per il 19-21 maggio a Pergusa, per poi proseguire al Mugello (7-9 luglio), Monza (15-17 settembre) e concludere infine a Vallelunga (13-15 ottobre).

Nuovi test sono comunque previsti prima dell’avvio di stagione per prepararsi ad affrontare le gare al meglio.

Nel frattempo, Krypton Motorsport è comunque al lavoro per confermare un ulteriore equipaggio nella serie Endurance ed altrettanti nella serie Sprint del Campionato Italiano Gran Turismo, sempre su vetture della casa di Stoccarda di ultima generazione 992.