CIGT | Dal CISP alla Lamborghini: ecco Giacomo e Matteo Pollini

Sarà un bel salto di categoria quello che Giacomo e Matteo Pollini si apprestano ad effettuare nell’imminente stagione di corse.

Forti di tanti successi conquistati nelle ultime cinque edizioni del Campionato Italiano Sport Prototipi, i due cugini bresciani hanno deciso quest’anno di schierarsi nella serie Sprint del Campionato Italiano Gran Turismo e lo faranno con la categorizzazione PRO-AM al volante della Lamborghini Huracan ST che il team di famiglia, Giacomo Race, ha approntato per il debutto nella affollata classe GT Cup.

“Quest’anno cambiamo completamente - hanno dichiarato i due - Sarà una bella sfida che siamo riusciti ad intraprendere. È tutto nuovo per noi, avremo tanto da imparare e sicuramente avremo bisogno di esperienza in questa categoria. Come per i prototipi sarà una gestione familiare e questo la rende ancora più impegnativa, il livello è alto e ci sono molti piloti e molto veloci, ma siamo pronti per affrontare la nuova sfida, cercheremo sempre di dare il massimo e di divertirci”.

E con che biglietto da visita si presenteranno i cugini Pollini! Il loro è stato un autentico dominio nel Campionato Italiano Sport Prototipi con quattro allori tricolori nell ultime cinque edizioni, tre per Giacomo (2019, 2020 e 2022) e uno (2018) per Matteo, a cui è sfuggita per un solo punto anche una seconda vittoria nel 2021.

Una carriera iniziata nei Kart per Giacomo, 27enne di Calcinato (BS) e proseguita nella Formula Challenge e successivamente nella Formula Renault 2.0 Italia, campionati a ruote scoperte affrontati anche da Matteo, 33enne di Moniga del Garda (BS), prima di approdare entrambi alla serie tricoloore Prototipi animata dalle Wolf GB08 Thunder Aprilia RSV4 1.0.

In vista della partenza del campionato, per il Giacomo Race non sono previsti ulteriori test dopo quelli già effettuati a Cremona e al Misano World Circuit, tracciato quest’ultimo che ospiterà il via della stagione il 6 e 7 maggio prossimi, a cui seguiranno le tappe di Monza (24-25 giugno), Mugello (29 sett-1 ott) e Imola (28-29 ottobre).