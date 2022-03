CIGT | Bencivenni-Ferri a bordo della Mercedes GT4 di Nova Race

Carica lettore audio

A poco più di un mese dall'avvio della nuova stagione del Gran Turismo italiano, prevista a Monza l'ultimo fine settimana di aprile, Nova Race ha perfezionato il primo equipaggio pronto a scendere in pista, con una conferma e una novità per la prima accoppiata resa nota dalla squadra varesina guidata da Christian Pescatori.

E' lo stesso ex-pilota bresciano a svelare nomi e cognomi che figureranno sulla carrozzeria della prima vettura della stella a tre punte: "Sono molto contento di ufficializzare oggi la prima Mercedes AMG GT4 della Nova Race nel Campionato Italiano GT Sprint, dove avremo ancora con noi Fulvio Ferri, un pilota di grande esperienza e dal ricco curriculum, con il giovane Filippo Bencivenni. Per lui sarà il debutto in questa categoria: sarà quindi nostro compito farlo crescere costantemente durante le gare e soprattutto i test e continuare a farlo maturare durante l'anno".

Entrato nel GT4 tricolore con la squadra varesina lo scorso anno dopo una pratica intensa e fruttuosa in varie categorie a ruote coperte, in particolare in monomarca nazionali, Ferri ormai conosce a memoria la Mercedes AMG GT4 con la livrea della concessionaria milanese MERBAG che in questa stagione dividerà con un compagno di avventure stabile, invece di alternarsi con differenti piloti come lo scorso anno.

Il 45enne pilota romano inizia all'insegna della fiducia: "Sarà il secondo anno di fila e già questo è un grande risultato, sempre grazie a Nova Race e alla MERBAG che mi supportano già da due anni. Quest'anno l'obiettivo è quello di vincere, dopo aver sfiorato il titolo GT4 ProAm Sprint lo scorso anno".

"Faremo anche una gara Endurance, su una pista ancora da decidere, e sono molto curioso di scoprire anche questo campionato. Sarà un calendario bello pieno: ora ci aspettano le prime prove, in cui speriamo di migliorare per essere sempre più veloci".

Bencivenni aggiunge: "Non vedo l'ora di iniziare! Mi sono subito innamorato di questa AMG sin dal primo test! Questa sarà la mia prima stagione nel Campionato Italiano GT, dovrò scoprire la macchina e un mondo a me nuovi ma potrò contare sui consigli di Christian Pescatori e del mio compagno Fulvio, oltre che sulla solidità di una squadra come Nova Race, per imparare in fretta. Sarà una stagione di crescita in un contesto di alto livello, ma vogliamo puntare a far bene da subito", ha commentato Bencivenni.

Dopo il titolo elettrico della smart e-cup 2021, rimane all'interno della "famiglia racing" Mercedes grazie all'impegno con la AMG GT4.

"Grazie al sostegno di chi ha creduto e continua a credere in me, ho l'opportunità di guidare le due anime motorsport del gruppo Mercedes. Un onore che voglio ripagare con una bella prestazione nella classe Pro-Am. Sarebbe uno splendito regalo per tutti coloro che hanno creduto in me e hanno reso possibile questo mio sogno".

Grazie all'esperienza TCR dello scorso anno, il bolognese ha già saggiato il condividere la propria vettura con un altro pilota.

"E' un modo diverso di guidare, ma aiuta a crescere e hai sempre un confronto costante. La cosa buffa è che fino allo scorso anno, Fulvio era tra i miei rivali più ostici, quest'anno sarà il mio più grande alleato. Potrò contare sulla sua grande esperienza per crescere il più velocemnente possibile".

Soddisfatto dell'accordo raggiunto Christian Pescatori, pilota di grande successo ed esperienza e oggi Team Manager di Nova Race.

