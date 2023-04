CIGT | Baccani-Venerosi rientrano con la Porsche di Ebimotors La coppia toscana torna in azione nella serie tricolore dopo le avventure europee: ad attenderli una Porsche 911 GT Cup in attesa della GT3-R per dare l'assalto alla Classe AM del campionato Sprint 2023.

La notizia era nell'aria già da inizio anno ma adesso abbiamo la conferma: torna nel Campionato Italiano Gran Turismo e in particolare nella serie Sprint la coppia formata da due toscani di DOCG. Stiamo parlando di Paolo Venerosi Pesciolini ed Alessandro Baccani, che ovviamente lo faranno con una Porsche. Si tratta della 911 GT Cup coi colori di Ebimotors, team di Enrico Borghi a cui sono legati da tanti anni oltre che a livello professionale anche personale. Paolo ed Alessandro corrono ormai da molte stagioni insieme e, dopo un paio di annate in giro per l'Europa, hanno deciso di affrontare una nuova avventura insieme; lo faranno appunto nella serie GT Sprint e la vettura avrà i colori ufficiali di Ebimotors. Questo sia per il legame che li unisce e sia perché quest'anno si festeggiano i 25 di attività del team. "Sono contento di tornare nel GT Italiano. Volevamo rientrare con la GT3-R, ma per problemi di consegna potremmo usarla solo nella seconda parte del campionato", spiega Baccani a Motorsport.com. "Saremo in classe AM, anche io sono vecchietto! Paolo è cresciuto tanto e vorremmo dire la nostra, in una classe molto ricca e combattuta". Un altro equipaggio di pregio in una serie che anche quest'anno prevede molti iscritti e tanto spettacolo.