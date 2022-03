CIGT | Attianese sulla Lamborghini del Team Italy nel GT Sprint

Carica lettore audio

C'è un nuovo arrivato nel Campionato Italiano Gran Turismo: è il pilota romano Luca Maria Attianese, che sarà al volante della Lamborghini Huracan Super Trofeo del Team Italy di Ermanno Dionisio.

L’ingresso nella serie tricolore del laziale è un vero e proprio debutto al volante di una vettura GT. Attianese sarà impegnato nella serie Sprint con la vettura del Toro in versione 2021, mentre il secondo pilota è ancora da confermare, visti i test in programma prima dell’inizio della stagione.

Attianese salirà in macchina mercoledì prossimo in quel di Cremona e sarà il primo contatto con la vettura di Sant’Agata Bolognese, dopo il test svolto con Imperiale Racing a settembre 2021, ma a bordo della GT3.

Attianese ha cominciato con i kart in tarda età, 19 anni, proseguendo la carriera sulle vetture turismo, in occasione del Mini Challenge 2018 nella gara di Vallelunga. Dopo un periodo di stop è risalito in macchina in occasione della 3h e 24h di Adria nel 2019.

Luca Maria Attianese, Ermanno Dionisio, Team Italy, Lamborghini Huracan ST Evo Photo by: Team Italy Motorsport

Nel 2020 entra in Coppa Italia Turismo del Gruppo Peroni Race con Elite Motorsport al volante della Volkswagen Golf GTI TCR DSG, con l’arrivo in terza posizione nella classifica finale, purtroppo saltando l’ultima gara di casa a Vallelunga.

A fine stagione partecipa alla 6h di Roma con PB Racing a bordo della Lotus Elise; buone prestazioni ma un problema gli ha negato un podio sicuro.

Nel 2021 approda nel Mini Challenge Classe PRO e lotta per tutta la stagione per il titolo con il coltello tra i denti, chiudendo secondo in Campionato. Ora, questa nuova vettura del 2022 nel Campionato Italiano Gran Turismo.

“Sono molto contento di questa occasione, felice di aver trovato Ermanno Dionisio e il Team Italy - racconta a Motorsport.com - Finalmente un salto di qualità in questa mia “giovane” carriera!"

"Il GT Tricolore è sicuramente uno dei Campionati più rappresentativi, lo schieramento di partenza sarà molto ricco e sarà importante avere dalla prima gara la vettura in mano”.