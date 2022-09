CIGT | A Vallelunga torna la serie Endurance con grandi novità

Carica lettore audio

Terzo appuntamento stagionale per il Campionato Italiano GT Endurance che questo fine settimana sbarcherà al Piero Taruffi di Vallelunga.

La principale novità arriva dalla Scuderia Baldini che per l’occasione torna nella serie Endurance con un equipaggio stellare, ovviamente partorito dalla mente di Fabio Baldini.

Al volante della 488 GT3 ci sarà il romano Giancarlo Fisichella, appena ritornato dal Fuji, che abbiamo già visto nelle stagioni precedenti con la squadra romana. Fisichella sarà affiancato dal brasiliano Rubens Barrichello, il tutto è stato partorito quasi per caso nel primo appuntamento del GT Sprint a Monza.

“Sono felice di tornare in Italia e di farlo per questa gara con il mio amico Giancarlo e soprattutto con la Ferrari della Scuderia Baldini”, ha detto 'Rubinho'.

Ottimo il test del brasiliano sulla pista romana che in pochi passaggi girava su ottimi tempi.

Nella GT3 presenti le due Huracan di Imperiale con Dan-Guzman-Llarena e Balthasar-Ponzio-Roe. Il fresco vincitore di Imola Kikko Galbiati torna al fianco di Scholze, mentre la bresciana Linossi torna al fianco di Rappange-Pesce.

Attacco a tre punte per VSR, la squadra di Sospiri mette in pista Beretta-Liberati-Nemoto, Basz-Michelotto-Hites, Moulin-Cola. Altra novità l’equipaggio già anticipato della Honda NSX di Nova Race con Zwiwei-Lianghbo.

Nella Cup equipaggio new per il Team Italy con la Huracan affidata a Risitano-Menichini. Cambio di casacca per Fidel Castillo che approda in Ferrari con Buttarelli e Cossu con la 488 di SR&R. Con

Fermate le tre Porsche di Krypton per Berton-Mainetti-Riva, Locanto-Rodio-Pezzucchi e Cazzaniga-Di Benedetto-Nicolosi.

A grandi linee queste dovrebbero essere le novità del penultimo appuntamento della stagione che arriva nel rinnovato Piero Taruffi che proprio nel weekend scorso ha fatto debuttare il nuovo podio all’interno del Paddock.

A questo punto non si può mancare a quello che sarà un appuntamento molto interessante.