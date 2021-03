Bonaldi Motorsport torna nel GT Italiano con due Lamborghini

Il Team Bonaldi Motorsport si aggiunge alla lista dei partecipanti della nuova stagione del Campionato Italiano Gran Turismo.

In pista scenderanno le Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO, due esemplari nella serie Sprint, una per Sascha Tempesta e Simone Iacone, e l’altra per Milos Pavlovic e il debuttante Fabio Vairani.

Per quanto riguarda la serie Endurance, la squadra dovrebbe debuttare a settembre sul tracciato romano di Vallelunga: a bordo della Super Trofeo EVO sono previsti Milos Pavlovic, Fabio Vairani e l’altro debuttante Michael Fischbaum.

La squadra bergamasca sta cercando di far quadrare le date visti i numerosi impegni, in primis il Lamborghini Super Trofeo e la Porsche Carrera Cup Italia.

A tal proposito si sta lavorando per essere a Misano che vedrebbe comunque Pavlovic in coppia con Fischbaum. Imola da definire vista la concomitanza con il Super Trofeo che nello stesso weekend sarà di scena al Nurburgring.

Un gradito ritorno che metterà ancora più pepe in quella che ad oggi sembra essere una fantastica stagione.