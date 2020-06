Anche la terza notte in ospedale è passata. Alex Zanardi continua la sua degenza nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena dopo il terribile incidente di venerdì pomeriggio, quando verso le ore 17 si è schiantato contro un camion con la sua handbike mentre era intento a partecipare a una manifestazione da lui stessa promosso.

Il campione bolognese continua a essere stabile. A riferire sulle sue condizioni cliniche è stato il professor Sabino Scolletta SkyTG24: "Zanardi ha trascorso un'altra notte di stabilità con buoni parametri cardiovascolari, respiratori e metabolici".

"Ha ancora necessità di essere sedato e attaccato alla macchina, ma siamo molto contenti. Continuiamo il neuromonitoraggio che anche stanotte ha segnato parametri di stabilità, ma serve cautela, il cambiamento potrebbe essere repentino. Nel complesso le condizioni generali restano stabili e noi siamo soddisfatti per questo quadro clinico".

L'equipe di medici che segue Zanardi deciderà nei prossimi giorni se e quando risvegliarlo dal coma farmacologico indotto, stato in cui si trova da venerdì stesso, una volta fatta l'operazione per tamponare la situazione estremamente grave in cui era arrivato all'ospedale poco dopo l'incidente.

Oggi intanto la stessa equipe terrà un'importante riunione per fare il punto della situazione di Zanardi e valutare la riduzione della sedazione e le tempistiche del risveglio: "Il risveglio? Pensiamo più nei prossimi giorni che nelle prossime ore. Al cervello serve tempo e riposo".