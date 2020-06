"Zanardi respirava prima di essere caricato sull'elisoccorso!"

L'incidente ad Alessandro Zanardi sta polarizzando tutta l'attenzione, non solo del mondo sportivo. Al Policlinico universitario Santa Maria alle Scotte di Siena non è stato ancora emesso un bollettino medico sulle condizioni del campione bolognese che sarebbe stato colpito da un camion mentre con la sua handbike stava concludendo una delle tappe della staffetta "Obiettivo" sulla strada statale 146 in prossimità del comune di Pienza.

I soccorsi sono stati difficili per la vegetazione che attornia la strada e che ha impedito all'elisoccorso di atterrare in prossimità del luogo del terribile crash, per cui si è reso necessario un breve trasporto in ambulanza mentre erano intervenuti i medici del 118, i vigili del fuoco oltre a Polizia e Carabinieri.

Alessandro Cresti, giovane ciclista paraolimpico che faceva parte del gruppo di atleti al seguito di Zanardi è arrivato sul luogo dell'incidente pochi secondi dopo il crash e ha dichiarato all'AGI: "Quando è stato caricato sull'elisoccorso Alessandro respirava".

Le condizioni sono subito state definite gravi, ma c'è la speranza che con la sua tempra da "Highlander", Alex riesca riesca a venirne fuori anche questa volta...

Ecco il tweet pubblicato dal giornalista di Rai3, Roberto Viggiani: nelle immagini si osserva la handbike di Zanardi rovesciata sul bordo strada, dopo che sono intervenuti i soccorsi.