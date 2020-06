Zanardi, parla il neurochirurgo: "Tentiamo di curarlo"

Alex Zanardi è grave. Dopo l'incidente avvenuto ieri pomeriggio nel corso di una manifestazione a cui Alex prendeva parte con la sua handbike, il campione bolognese è stato trasportato all'ospedale Santa Maria delle Scotte di Siena.

Alex è stato poi sottoposto a un intervento neurochirurgico, eseguito dal neurochirurgo Giuseppe Olivieri. Lo stesso Olivieri ha parlato alla stampa riguardo all'esito dell'operazione, ma anche delle condizioni del pluri campione paralimpico.

"L'intervento è andato come doveva andare, era la situazione iniziale che era tanto grave", ha dichiarato Olivieri alla stampa.

"Come sarà la prognosi non lo so (al momento è riservata, ndr), ma sono convinto che valga la pena di curarlo. Il quadro neurologico in questo momento non lo valutiamo, è una cosa che vedremo a distanza, quando si sveglierà, se si sveglia".

La situazione di Zanardi, però, rimane gravissima, così come spiegato nel primo bollettino medico diramato questa mattina alle 10:16.

"Significa che è in una situazione in cui uno può anche morire. E in questi casi i miglioramenti avvengono piano, piano nel tempo, mentre i peggioramenti possono essere repentini".

Quello che potrà accadere nei prossimi giorni "è che si stabilizzi in una settimana, dieci giorni. E poi se le cose vanno bene, pian piano possa essere risvegliato e possa essere valutato".

Attualmente Zanardi viene tenuto in coma farmacologico. "Ha un cateterino per la misurazione della pressione intra-cranica che ci tiene informati sulle condizioni dell'encefalo. In caso di bisogno farà una Tac, ma solo se varia la pressione", ha concluso Olivieri.