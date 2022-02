Verstappen e la Red Bull sbancano gli Autosport Awards

Carica lettore audio

Il 2022 è già iniziato con un trofeo per Max Verstappen e la Red Bull. Il campione del mondo, infatti, ha conquistato il premio come pilota del 2021 agli Autosport Awards precedendo nella classifica realizzata tramite i voti dei lettori della rivista il suoi principale rivale Lewis Hamilton, il campione IndyCar Alex Palou ed il vincitore del titolo in Formula E Nyck de Vries.

“Prima di tutto vorrei ringraziare davvero tutti i fan che mi hanno votato. Il grande supporto che ho ricevuto nel corso della scorsa stagione è stato incredibile” ha dichiarato Verstappen in un video messaggio proiettato in occasione della premiazione.

“Vorrei ringraziare inoltre la Red Bull e la Honda per avermi dato una vettura in grado di vincere il titolo mondiale”.

Autosport Awards: Red Bull RB16B auto dell'anno

Proprio la Red Bull RB16B è stata poi votata dai lettori come auto sportiva dell’anno. La monoposto realizzata da Adrian Newey, in grado di conquistare 11 vittorie su 22 gare, ha preceduto la Mercedes W12, la Mercedes-EQ Silver Arrow 02 vincitrice del titolo in Formula E e la Toyota GR010 Hybrid dominatrice del World Endurance Championship e della 24 Ore di Le Mans.

Christian Horner sale sul palco Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

In casa Toyota ci si è rifatti con il trofeo riservato alla vettura WRC dell’anno. La Yaris ha conquistato 9 gare su 12 nella scorsa stagione e con questo bottino il costruttore giapponese è riuscito ad imporsi nella classifica riservata alla Case, mentre Sebastien Ogier ed Elfyn Evans hanno monopolizzato le prime due posizioni della classifica piloti.

Il premio riservato al pilota inglese dell’anno è andato invece a Lando Norris. Il portacolori della McLaren, autore di una stagione 2021 di altissimo livello chiusa in sesta posizione con 160 punti, è riuscito a precedere nelle preferenze dei lettori George Russell, Mike Conway e Jake Dennis.

Norris è ormai una presenza fissa in questa speciale classifica e quest’anno ha vinto questa categoria per la terza volta di fila.

“In un certo senso questo premio è più importante del campionato del mondo di Formula 1 perché è un voto che arriva dai fan. Spero che questa stagione sia ancora migliore per la McLaren” ha dichiarato Norris in un video messaggio di ringraziamento.

Autosport Awards: Oscar Piastri rookie dell'anno

Il premio riservato al rookie dell’anno è andato ad Oscar Piastri. Il pilota australiano è stato l’autentico dominatore della scorsa stagione di Formula 2 ed in questa speciale classifica ha ottenuto più voti di Romain Grosjean, debuttante nel 2021 in IndyCar, di Mick Schumacher e di Yifei Ye, vincitore in European Le Mans Series.

Oscar Piastri si rivolge al pubblico dal palco dopo aver ricevuto il premio Rookie of the Year Photo by: Motorsport Images

“Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno votato. È stata una stagione eccellente, mentre il 2022 sarà un anno un po' differente per me, ma state certi che continuerò a spingere al massimo come sempre” ha dichiarato Piastri al momento della consegna dell’Autosport Award.

Nel corso della manifestazione è stato premiato anche Alejandro Agag con il Pioneering and Innovation Award. Il premio viene assegnato a società o persone che hanno sviluppato un prodotto, un servizio o un evento innovativo.

Agag è stato l’uomo che ha creduto fermamente nel progetto Formula E, categoria elettrica giunta all’ottava stagione ed in attesa del definitivo salto di qualità il prossimo anno con l’introduzione delle monoposto Gen3.

“Grazie a tutti i piloti ed a tutte le squadre che hanno contribuito a realizzare tutto questo in Formula E ed in Extreme E. Si tratta di un sogno che è diventato realtà” ha dichiarato Agag quando ha ricevuto il premio da Zak Brown.

Autosport Awards: premiato anche Jean Todt

Premio speciale, infine, per l’ex presidente FIA Jean Todt. Al francese è stata consegnato l’Autosport Gold Medal, riconoscimento riservato a persone che hanno dedicato la loro vita allo sport e che lasciano un insegnamento duraturo alle generazioni future.

“Vorrei ringraziare Autosport per questo premio” ha dichiarato Todt dopo essere stato raggiunto sul palco da Derek Warwick. “Ho amato le auto per tutta la vita. Erano la mia passione ed il mio sogno. Certo, non ho avuto una carriera da pilota, ma se guardo indietro agli ultimi 55 anni posso dire di essere abbastanza felice”.

Jean Todt e Alejandro Agag sul palco Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

“Sono stato molto felice di avere un team solido e unito alla FIA in grado di creare categorie importanti come la Formula E e di dar organizzare la piramide nelle serie monoposto”.