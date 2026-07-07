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Valentino Rossi a Goodwood guiderà la BMW V12 LMR

In un video pubblicato da BMW Classic si può apprezzare il prototipo vincitore di Le Mans 1999 in livrea nera con il #46 del 'Dottore' sulla fiancata: ad attenderlo la mitica Hillclimb britannica con altre stelle protagoniste del fine settimana.

Francesco Corghi
Pubblicato:
BMW V12 LMR Valentino Rossi

Foto di: BMW

Il ritorno di Valentino Rossi al Festival Of Speed di Goodwood avverrà in grandissimo stile, al volante di una BMW V12 LMR.

Il 'Dottore' era stato annunciato già da alcuni giorni come una delle stelle che avrebbe partecipato all'evento inglese, dove la sua prima ed unica apparizione risale al 2015, anno in cui girò con la sua Yamaha MotoGP provando anche vetture come Lancia Delta S4 Gruppo B, Porsche 962 e Mazda 787B.

Grazie allo sponsor Monster Energy Drink, Rossi sarà di scena nella giornata di venerdì 10 luglio nella storica tenuta di Goodwood House, nel West Sussex e per l'occasione il reparto BMW Classic ha preparato un'auto davvero interessante per lui.

La V12 LMR è infatti il prototipo dotato di motore V12 da 5.9 litri e 600 CV che vinse la 24h di Le Mans del 1999 in Classe LMP con il nostro Pierluigi Martini assieme a Yannick Dalmas e Joachim Winkelhock, riconoscibile dalla storica livrea bianca Dell e marchiata con il #15. In precedenza l'auto si era preparata per la classica della Sarthe trionfando alla 12h di Sebring, allora valida per la American LMS.

Il modello che la Casa bavarese consegnerà a Rossi sarà invece in nero opaco, con i loghi dello sponsor Monster e il mitico #46 sulla fiancata, pronto ad accogliere il pilota di Tavullia per la scalata.

"La collina sta chiamando, preparatevi per qualcosa di forte. Molto forte", recita la didascalia al video pubblicato da BMW che ritrae la V12 LMR in uscita dalle officine del marchio tedesco e caricata sul camion per raggiungere il Regno Unito.

 

 

 

 

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